بعد وصف ترامب للرئيس الروسي بـ"الصديق"... زيلينسكي يرد: بوتين "قاتل"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بُثت الجمعة، أن فلاديمير بوتين "قاتل"، وذلك في أعقاب وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي بـ"الصديق".



وفي رد على سؤال حول الوصف الذي أطلقه ترامب، اعتبر زيلينسكي خلال لقاء مع شبكة "سي ان ان" أن بوتين "بالنسبة لنا هو عدو، وبالطبع بالنسبة لنا هو قاتل. وأعتقد أنه في الغالب بالنسبة لمعظم الناس في العالم، هو قاتل".



وكان ترامب قد نادى بوتين خلال اجتماع في الصين الأربعاء هو الأول بينهما منذ آب 2025، بـ"صديقي"، بينما رد عليه الرئيس الروسي بالإنكليزية "سعدت بلقائك".



وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الجمعة، أشاد ترامب بعلاقته مع كل من بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ.



وقال ترامب: "لدي علاقات رائعة مع بوتين، وهذا أمر جيد للغاية. لدي علاقات رائعة مع الرئيس شي، وهذا أمر جيد، وبلادنا تنعم بالأمان بفضل ذلك".



وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بوتين صديق لأميركا، أجاب ترامب: "لا يمكنني التحدث نيابة عن أميركا"، لكنه أضاف أن "العلاقة الجيدة للغاية... تمنحنا الكثير من القوة الإضافية".