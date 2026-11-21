التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض 3 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض

أعلن التحالف بقيادة السعودية في وقت مبكر السبت، أنه اعترض ثلاثة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض، وذلك بعد أن أفاد صحافي وكالة فرانس برس في العاصمة السعودية بسماع دوي انفجارات.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر ثلاثة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".