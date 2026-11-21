ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



ولفت الى أنّ علاقته مع الرئيسين الصيني والروسي تساهم في حفظ أمن الولايات المتحدة.