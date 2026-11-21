فون دير لاين تندد بمخطط لاغتيال مواطن أميركي أوكراني بالدنمرك

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتضامن تماما مع الدنمرك ويندد بشدة بمحاولة اغتيال مواطن أميركي أوكراني في الدنمرك يقال إنها من تدبير أجهزة المخابرات الروسية.



وقالت في منشور على منصة إكس: "كان هذا هجوما على أراضي الاتحاد الأوروبي. وهو أمر غير مقبول. نقف في تضامن تام إلى جانب الدنمرك، وكل الدول الأعضاء التي استهدفتها الهجمات الروسية الهجينة".



وكشفت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقترح قريبا "استراتيجية أمنية أوروبية جديدة" لتعزيز الاستعداد والردع.



من جهتها، ذكرت السفارة الروسية في كوبنهاغن أمس الجمعة، أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة.