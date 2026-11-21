الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
فون دير لاين تندد بمخطط لاغتيال مواطن أميركي أوكراني بالدنمرك
أخبار دولية
2026-11-21 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فون دير لاين تندد بمخطط لاغتيال مواطن أميركي أوكراني بالدنمرك
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتضامن تماما مع الدنمرك ويندد بشدة بمحاولة اغتيال مواطن أميركي أوكراني في الدنمرك يقال إنها من تدبير أجهزة المخابرات الروسية.
وقالت في منشور على منصة إكس: "كان هذا هجوما على أراضي الاتحاد الأوروبي. وهو أمر غير مقبول. نقف في تضامن تام إلى جانب الدنمرك، وكل الدول الأعضاء التي استهدفتها الهجمات الروسية الهجينة".
وكشفت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقترح قريبا "استراتيجية أمنية أوروبية جديدة" لتعزيز الاستعداد والردع.
من جهتها، ذكرت السفارة الروسية في كوبنهاغن أمس الجمعة، أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أدلة.
أخبار دولية
فون دير لاين
اغتيال
مواطن أميركي أوكراني
الدنمرك
التالي
الاتحاد الأوروبي يقترح فرض ضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة لتمويل ميزانيته
تعرّض وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي لقرصنة إلكترونية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-13
فون دير لاين: هجمات المسيرات بالبحر الأسود غير مقبولة
أخبار دولية
2026-10-13
فون دير لاين: هجمات المسيرات بالبحر الأسود غير مقبولة
0
آخر الأخبار
2026-10-04
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات
آخر الأخبار
2026-10-04
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: الحرس الثوري الإيراني جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات
0
أخبار دولية
11:29
الدنمارك تطرد دبلوماسيا روسيا إثر محاولة اغتيال أوكراني على أراضيها
أخبار دولية
11:29
الدنمارك تطرد دبلوماسيا روسيا إثر محاولة اغتيال أوكراني على أراضيها
0
آخر الأخبار
2026-10-09
فون دير لاين عقب الهجوم على مطار في الرياض: نتضامن تماما مع شعب السعودية وشركائنا في الخليج
آخر الأخبار
2026-10-09
فون دير لاين عقب الهجوم على مطار في الرياض: نتضامن تماما مع شعب السعودية وشركائنا في الخليج
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:37
زلزال قوته 6.8 درجات يضرب بحر باندا قرب تيمور الشرقية
أخبار دولية
05:37
زلزال قوته 6.8 درجات يضرب بحر باندا قرب تيمور الشرقية
0
أخبار دولية
05:33
الاتحاد الأوروبي يقترح فرض ضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة لتمويل ميزانيته
أخبار دولية
05:33
الاتحاد الأوروبي يقترح فرض ضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة لتمويل ميزانيته
0
أخبار دولية
04:20
تعرّض وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي لقرصنة إلكترونية
أخبار دولية
04:20
تعرّض وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي لقرصنة إلكترونية
0
أخبار دولية
03:31
روسيا: استهداف محطتي طاقة وسفينة شحن في أوكرانيا خلال الليل
أخبار دولية
03:31
روسيا: استهداف محطتي طاقة وسفينة شحن في أوكرانيا خلال الليل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-11-10
اليونيفيل: تعرّض دورية لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة بالقرب من وادي جيلو
أمن وقضاء
2026-11-10
اليونيفيل: تعرّض دورية لإطلاق نحو اثنتي عشرة رصاصة بالقرب من وادي جيلو
0
أخبار دولية
2026-09-06
نتنياهو: عازمون على إنهاء مهمة القضاء على النظام الإيراني
أخبار دولية
2026-09-06
نتنياهو: عازمون على إنهاء مهمة القضاء على النظام الإيراني
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-29
وزارةُ الأشغال تمنحُ ثلاثَ عَشْرَةَ بلديةً جديدة أذوناتٍ لتنظيمِ شواطئَ شعبية
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-29
وزارةُ الأشغال تمنحُ ثلاثَ عَشْرَةَ بلديةً جديدة أذوناتٍ لتنظيمِ شواطئَ شعبية
0
أخبار لبنان
2026-11-17
وزير المالية من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية
أخبار لبنان
2026-11-17
وزير المالية من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:46
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
02:46
ترامب: هناك فرصة كبيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا ستكشف حقيقة ما أثير عن مخطط إيراني لصنع "قنبلة قذرة"
أخبار دولية
15:50
ترامب: أميركا ستكشف حقيقة ما أثير عن مخطط إيراني لصنع "قنبلة قذرة"
0
عالم الطبخ
14:42
روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:42
روائع البحر في طبق واحد: قبّة الأرزّ المحشوّة بالمأكولات البحرية على طريقة الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجازة، نخب، وسوشي... والسبب اطلاق لعبة GTA VI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجازة، نخب، وسوشي... والسبب اطلاق لعبة GTA VI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
منافسات قوية في جميع فئات الجولة الرابعة من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
منافسات قوية في جميع فئات الجولة الرابعة من سباقات تسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موجة الصقيع في البقاع أثرت في أسعارِ البطاطا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
موجة الصقيع في البقاع أثرت في أسعارِ البطاطا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نتنياهو يحذّر: إسرائيل تقف عند مفترق طرق حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نتنياهو يحذّر: إسرائيل تقف عند مفترق طرق حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المواجهة بين الحوثيين في اليمن والسعودية تشهد تصعيدًا جديدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المواجهة بين الحوثيين في اليمن والسعودية تشهد تصعيدًا جديدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جرف الصخر اختبار جديد لهيبة الدولة العراقية وحدود نفوذ الفصائل المسلحة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جرف الصخر اختبار جديد لهيبة الدولة العراقية وحدود نفوذ الفصائل المسلحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
07:21
رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
07:21
رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي
2
أمن وقضاء
02:36
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
أمن وقضاء
02:36
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
3
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
4
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
5
أخبار لبنان
09:57
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
أخبار لبنان
09:57
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
6
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
7
أخبار لبنان
02:21
أرنو قدّم إلى مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ الـ1701: توافق لبناني على ضرورة أن يبقى الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية
أخبار لبنان
02:21
أرنو قدّم إلى مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ الـ1701: توافق لبناني على ضرورة أن يبقى الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية
8
خبر عاجل
06:42
الحوثيون يحذرون شركات الطيران من أن المجال الجوي السعودي غير آمن باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة
خبر عاجل
06:42
الحوثيون يحذرون شركات الطيران من أن المجال الجوي السعودي غير آمن باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More