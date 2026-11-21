روسيا: هجوم بمسيرتين على سفينة شحن في خليج فنلندا

أعلن حاكم منطقة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو أن سفينة شحن كانت متجهة إلى كالينينغراد تعرضت لهجوم بمسيرتين في المياه الدولية بخليج فنلندا، على بعد ثلاثة أميال بحرية من الحدود الروسية.



وأشار الى أن طاقم السفينة يجري إجلاؤه، مع تقييم الأضرار التي لحقت بها.