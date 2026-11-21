في إيران... "مدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض!

كشف التلفزيون الرسمي الايراني عن فيديو "لمدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض تضم منصة إطلاق صواريخ مزدوجة.



وقد تم الكشف عن المدينة خلال زيارة قائد الحرس الثوري الايراني أحمد وحيدي حيث اطّلع على مستوى الجاهزية القتالية والخطط العملياتية للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.



وأكد وحيدي أن الرد على أي تهديد سيكون فوريًا وفعّالًا ومن دون قيود جغرافية.