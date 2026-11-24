تدمير مبان في فيلافيسينسيو الكولومبية بانفجار سيارة مفخخة

أدى انفجار سيارة مفخخة في مدينة فيلافيسينسيو في وسط كولومبيا إلى تدمير مقرّ حاكم محلي وعدد من المباني المحيطة به، وفق ما أعلن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا الاثنين.



وأفاد دي لا إسبرييا في منشور على إكس بأن أيّ خسائر بشرية لم تسجّل إلى الآن جرّاء الانفجار.