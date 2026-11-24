طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، وفق ما أفادت وكالة يونهاب التي كانت ذكرت بداية أن طائرة يشتبه في أنها كورية شمالية اخترقت المجال الجوي للبلاد.



ونقلت الوكالة عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن "عدة طائرات عسكرية روسية، وليس طائرات كورية شمالية، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية فوق البحر الشرقي (بحر اليابان)".



وأضافت أن الطائرات اقتربت من جزيرة أولونغدو بعد دخولها المنطقة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير لسكان مقاطعة أولونغ قبالة الساحل الشرقي للبلاد.



كذلك، أرسلت وزارة الداخلية والسلامة تنبيها طارئا إلى سكان الجزيرة دعتهم فيه إلى الاحتماء في الملاجئ أو داخل المباني.



لكن التحذير رفع قرابة الساعة 7,58، بعد نحو خمس دقائق من صدوره.



وكانت يونهاب ذكرت بداية أن "جسما طائرا يُعتقد أنه طائرة كورية شمالية انتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي عند الساعة 7,52 (22,52 بتوقيت غرينتش الاثنين)".



وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي للبلاد.



وقالت وزارة الدفاع إن الطائرات الروسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية الجنوبية فوق البحر الشرقي ثم غادرتها "في وقت كانت قواتنا تتّخذ إجراءات عسكرية"، شملت إرسال مقاتلات.



وأضافت لاحقا أن الطائرات العسكرية الروسية "حلّقت حتى حدود مجالنا الجوي"، وأن التحذير أُصدر كإجراء احترازي.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة تشونغ بينا إن سيول تعتزم استدعاء الملحق العسكري الروسي بعد ظهر الثلاثاء لتسليمه "احتجاجا شديد اللهجة" على الحادث.



