سنغافورة تتعاون مع الولايات المتحدة لمنع إعادة توجيه الرقائق الأميركية إلى دول أخرى

أعلن رئيس الوزراء لورانس وونغ أن سنغافورة تتعاون مع الولايات المتحدة لمنع إعادة توجيه الرقائق الإلكترونية إلى وجهات أخرى عبر أراضيها.



وقال وونغ للصحافيين خلال زيارة إلى أستراليا إن بلاده ليست طرفا في التحقيق الأميركي المتعلق بعملاق الرقائق الإلكترونية "إنفيديا"، لكنها تجري تحقيقاتها الخاصة في شأن احتمال انتهاك بعض الشركات القوانين السنغافورية.



وأضاف: "ننظر أيضا في أنشطة شركات قد تستغل موقع سنغافورة كمركز عبور لإعادة شحن الرقائق أو تحويل وجهتها إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا وخارجها".



وتواجه "إنفيديا" تداعيات فضيحة اندلعت بعد الكشف عن علاقات لرئيسها التنفيذي المعاد إلى منصبه جنسن هوانغ خارج إطار الزواج، إحداها مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" في سنغافورة، والتي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لصالح بكين.



وتفيد تقارير بأن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن شركة "ميغاسبيد" ساعدت في شحن الرقائق الإلكترونية التابعة لـ"إنفيديا" إلى الصين.



وقال وونغ: "نتعاون بشكل وثيق جدا مع الإدارة الأميركية لتسهيل تبادل المعلومات والتوصل إلى آلية تتيح للولايات المتحدة تطبيق إجراءاتها الرقابية الخاصة".

