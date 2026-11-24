ترامب يأمر بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفدرالي، وذلك خلال فعالية خصّصت لانتقاد قرار حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة في ولايته.



وكان نيوسوم، المرشّح المحتمل لرئاسيات 2028، أعلن هذا الشهر تحويل أحكام أكثر من 500 سجين محكوم عليهم بالإعدام في كاليفورنيا إلى السجن مدى الحياة.



وخلال فعالية أقيمت في وزارة العدل وحضرها أقارب لضحايا جرائم، هاجم ترامب قرار نيوسوم قائلا "من بين المحكومين الذين شملهم قرار تخفيف العقوبة أكثر من 110 قَتَلَة أطفال، وأكثر من 100 مغتصب قتلوا ضحاياهم، والعديد من القتلة المتسلسلين".



وردّ مكتب نيوسوم، في تعليق على منشور ذي صلة للناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة إكس، بالقول "كل شخص خُفف حكمه من المحكومين بالإعدام في كاليفورنيا سيموت في السجن. لن يخرج أي منهم حرا".



وأضاف: "أمّا مجرمو دونالد ترامب، فيغادرون السجون أحرارا بعد أن يحصل المانحون الأثرياء وجماعات الضغط على قرارات عفو وسط اتهامات خطيرة بالمحاباة مقابل النفوذ".



وأعلن ترامب أنه وجّه وزير العدل لـ"تسريع تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية"، قائلا "بمجرد أن ينطق المحلفون بحكمهم، ستكون عقوبة الإعدام سريعة وحاسمة".



ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في كاليفورنيا 548 شخصا.

