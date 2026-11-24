مسؤول: قتيلان و22 مصابا في هجوم روسي على زابوريجيا بأوكرانيا

أعلن عضو رئاسة مجلس الدفاع في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا إيفان فيدوروف اليوم عبر تلغرام أن هجوما روسيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين، من بينهم طفلان، في مدينة زابوريجيا خلال الليل.



ونشر المسؤول عبر حسابه على تطبيق تيليجرام صورا لمبنى سكني متضرر، حيث تحطمت النوافذ وتناثرت الأنقاض في كل مكان.



وكان ميخايلو سيميكين حاكم منطقة زابوريجيا قد قال في وقت سابق إن هناك أشخاصا ربما يكونوا عالقين تحت الأنقاض بعد أن أدى القصف الروسي للمدينة إلى تدمير شقق سكنية ومبان خاصة وبنية تحتية للنقل وسيارات.



وأفادت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء بأن الجيش الروسي استهدف مواقع للتحكم في الطائرات المسيرة ومحطات أقمار صناعية تابعة لشركة ستارلينك وأصولا عسكرية أخرى في منطقة سومي الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل جنود.



ولم يتسن لرويترز التأكد من التقرير بشأن هجوم زابوريجيا بشكل مستقل. وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين عمدا.