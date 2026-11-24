26 قتيلا في ضربات على لحج باليمن وتبادل اتهامات بشأن الجهة المسؤولة

أسفرت ضربات طالت مركبات بمحافظة لحج في جنوب غرب اليمن عن مقتل 26 شخصا، بينهم 14 مدنيا، وفق ما أفاد مسؤولان محليان وكالة فرانس برس الثلاثاء، وسط تبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، الحوثيون والقوات الحكومية، حول الجهة المسؤولة عن هذه الضربات.



واتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين الموالين لإيران يحيى سريع الطيران السعودي بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع الاثنين.



في المقابل، حمّل ماجد النزيلي، المتحدث باسم القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة الرياض، الحوثيين مسؤولية الهجوم الثلاثاء.



واتهم النزيلي الحوثيين بالقيام بـ"استهداف مباشر لمركبات مدنية لا تحمل أي صفة عسكرية، على طريق يمثّل شريان حياة" للسكان.



وقعت الحادثة في محافظة لحج بجنوب غرب اليمن، حيث حقق المقاتلون الموالون لإيران تقدما في الأسابيع الأخيرة ضد القوات الحكومية باتجاه عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة موقتة لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014.



وذكر مسؤول محلي في المنطقة التي باتت تحت سيطرة الحوثيين أن الغارة "استهدفت مركبتين للحوثيين اثناء مرور شاحنة وحافلة ركاب ... في منطقة تُعد ضمن خطوط التماس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين".



وبحسب المسؤول، قُتل 12 مقاتلا حوثيا و14 مدنيا في هذا الاستهداف.



وأكد مسؤول محلي ثان هذه الحصيلة، كما أفاد شهود عيان برؤية جثث متفحمة في موقع الحادث.



وكانت وكالة سبأ التابعة للحوثيين ذكرت في وقت سابق أن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شخصا وفقدان شخص آخر.



وأفاد الحوثيون الاثنين عن قصف سعودي في محافظة الحديدة المجاورة التي تخضع لسيطرتهم، أسفر عن مقتل 17 شخصا.



