واشنطن تحقق في شبهات تورط إيران بهجمات إلكترونية استهدفت نحو 50 سفينة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تحقق في احتمال ضلوع إيران في عشرات الهجمات الإلكترونية التي استهدفت ناقلات الطاقة، وسط مخاوف من أن طهران توسع نطاق الحرب لتشمل عمليات إلكترونية ومخططات إرهابية ضد أمريكيين بعيدا عن الشرق الأوسط.



وأشارت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين إلى أن ما يصل إلى 50 سفينة تحمل شحنات من النفط والبترول المسال، والمواد الكيميائية ومواد أخرى قابلة للانفجار، يعتقد أنها تعرضت للهجوم.



وأوضحت الصحيفة أن بعض السفن تلقت تحذيرات وتهديدات بتفجيرها، مشيرة إلى أن إيران هي المشتبه به الرئيسي في هذه الهجمات، وأن السلطات الأميركية تنظر أيضا إلى روسيا كفاعل محتمل.