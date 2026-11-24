بريطانيا تفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن وأربعة من قادتهم

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وأربعة من كبار قادتهم "لمحاولتهم تقويض الاستقرار" في الشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان: "إن عدوان الحوثيين المتجدد الذي يستهدف شركاءنا والمدنيين البريئين غير مقبول ويجب محاسبتهم".