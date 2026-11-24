هيئة بحرية بريطانية: إصابة 3 سفن بمقذوفات في مضيق هرمز أمس

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ثلاث سفن أصيبت بمقذوفات مجهولة أمس في أثناء إبحارها شرقا عبر مضيق هرمز.



وذكرت الهيئة أن السفن الثلاث واصلت رحلاتها وتم التأكد من عدم فقدان أي من أفراد طواقمها.