شهود لفرانس برس: تضرر أعلى ناطحة سحاب في الرياض عقب استهدافها للمرة الثانية بأقل من أسبوع

تضررت أعلى ناطحة سحاب في الرياض والتي تضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثلاثاء جراء استهدافها للمرة الثانية في أقل من أسبوع، على ما أفاد ثلاثة شهود وكالة فرانس برس.



وتعرض البرج، الذي يقع في المركز المالي الفخم في الرياض والمؤلّف من 80 طابقا بارتفاع نحو 385 مترا، لهجوم الخميس الماضي تبناه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.