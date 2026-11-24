التحالف بقيادة السعودية يؤكد أن "هجوما إرهابيا" طال أحد أبراج المركز المالي بالرياض

أعلن التحالف بقيادة السعودية أنّ "هجوما إرهابيا" طال أحد أبراج المركز المالي بالرياض، بعدما أفاد ثلاثة شهود وكالة فرانس برس بتضرر أعلى ناطحة سحاب في العاصمة السعودية والتي تضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي جراء استهدافها.



وأورد المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن تركي المالكي على منصة إكس: "تعرض أحد أبراج المركز المالي لهجوم إرهابي جبان".



وقالت ثلاثة مصادر في إفادات منفصلة لوكالة "فرانس برس" أنّ البرج، الذي يقع في المركز المالي الفخم في الرياض والمؤلّف من 80 طابقا بارتفاع نحو 385 مترا، تعرض لهجوم الثلاثاء. وكان البرج نفسه تعرض لهجوم الخميس الماضي تبناه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

