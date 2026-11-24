جنسن هوانغ يعود إلى مقر "إنفيديا" متعهدا بأن يكون "رئيسا أفضل"

عاد جنسن هوانغ إلى مقرّ شركة "إنفيديا" في سانتا كلارا في كاليفورنيا بعد ساعات قليلة من إعادة تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي، بحسب ما أظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.



ونشر الحساب الرسمي للشركة على "اكس" صورة لعودة مؤسس المجموعة إلى المقرّ.



وفي تسجيلات فيديو عدّة تمّ تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ونقلتها بعض وسائل الإعلام لكن تعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من صحّتها، ظهر جنسن هوانغ بسترته الجلدية السوداء التي عهد ارتداءها في بهو الشركة وسط حشد من الموظّفين.



وقال جنسن هوانغ في التسجيلات: "شكرا لكم جميعا على هذه الفرصة الثانية. وسأكون رئيسا أفضل هذه المرّة".



وأضاف: "أريد أن أشكركم جميعا. ويؤسفني حقّا أنني جعلتكم تعيشون هذه التجربة المريرة. وارتكبت أخطاء جسيمة ولن أوفّر جهدا لأكون على قدر التطلّعات". وتابع: "هذا أوّل يوم عمل لي. وليس معي حاسوب وسيعطيني القسم التقني واحدا وآمل أن يكون RTX Spark"، وهو الطراز الذي تصنّعه "إنفيديا"، مثيرا الضحك في القاعة.



وقامت موظّفة بمعانقته وسط صيحات آخرين باسمه.



في 12 تشرين الثاني، استقال هوانغ على خلفية علاقة أقامها خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ المرتبطة بشركة "ميغاسبيد إنترناشونال" ومقرها سنغافورة، والتي يشتبه في أنها جاسوسة صينية.



وتسببت استقالته بتهاوي الأسهم في وول ستريت وأثارت مخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي المعتمد على ازدهار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، قبل أن تعاود الأسهم العالمية ارتفاعها مع عودته إلى المنصب.



وذكرت الشركة الإثنين أنها أعادت هوانغ إلى منصبه كرئيس تنفيذي بعد تلقيها معلومات من الحكومة الأميركية تفيد بأنه لم يشكل أي خطر على الأمن القومي.



وأثارت مجاهرة ترامب بالتدخل المباشر لإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه انتقادات واسعة لم تقتصر على خصومه الديموقراطيين، بل شملت أيضا جمهوريين في الكونغرس.