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طرابلس تنفي تفاهمها مع كييف عقب هجمات أوكرانية استهدفت سفينتين روسيتين بشرق ليبيا
أخبار دولية
2026-11-24 | 10:30
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طرابلس تنفي تفاهمها مع كييف عقب هجمات أوكرانية استهدفت سفينتين روسيتين بشرق ليبيا
نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا عقدها أي تفاهمات مع أوكرانيا بشأن استخدام الأراضي والمنشأت الليبية "لأعمال عدائية"، عقب استهداف كييف سفينتين روسيتين قبالة بنغازي بشرق ليبيا الأحد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس، "عدم صحة المزاعم بشأن وجود أي تفاهمات مع أوكرانيا تتعلق بهذه الأحداث".
وذكّرت الوزارة في هذا الإطار ببيان أصدرته وزارة الدفاع في 12 أيلول، أكد "عدم السماح باستخدام الأراضي والمنشآت الليبية منطلقا لأعمال عدائية".
كانت وزارة الدفاع قد نفت حينها السماح لأوكرانيا باستخدام قاعدة عسكرية في شمال غرب البلاد لشن هجمات بمسيّرات ضد سفن تابعة لـ "أسطول الظل" الروسي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
ونقلت الشبكة عن مصدر أوكراني قوله إن خبراء أوكرانيين في تشغيل المسيّرات موجودون في شمال غرب ليبيا منذ أواخر عام 2025.
وأعلنت أوكرانيا الاثنين مسؤوليتها عن استهداف سفينتين روسيتين الأحد بمسيّرات قبالة بنغازي، في وقت تكثّف كييف ضرباتها ضد موسكو بعيدا عن خطوط الجبهة.
وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقد استُخدمت سبع مسيّرات بحرية أوكرانية الصنع في "عملية نموذجية جاءت ردا على الحرب الروسية".
وقالت الحكومة المعترف بها دوليا إن "كل التفاهمات والاتفاقيات العسكرية تبرم عبر القنوات الرسمية ووفق الأطر القانونية والأصول المعتمدة في العلاقات الدولية، بما يصون سيادة ليبيا وأمنها".
وجددت في بيانها التأكيد أن "الأحداث المؤسفة التي عرّضت أمن بنغازي وأهلها للخطر، تكشف خطورة استضافة قوات أجنبية خارج سلطة الدولة"، محملة مسؤولية ذلك "الجهات التي استقدمتها عن إقحام البلاد في صراعات دولية".
وتُقيم روسيا منذ سنوات علاقات وثيقة مع معسكر المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد حيث توجد حكومة مدعومة منه، فيما تدير الغرب الليبي حكومة معترف لها دوليا مقرّها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وطالبت حكومة الوحدة الوطنية الاثنين أوكرانيا بتوضيحات بشأن هجمات بنغازي، فيما دعا خصومها في شرق البلاد إلى تحقيق دولي في شأن وجود عسكري أوكراني محتمل في محيط مدينتي الزاوية (45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس) ومصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة).
إلى ذلك، أفادت قناة "الحدث" في شرق ليبيا بأن المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش توجه إلى تركيا الثلاثاء في زيارة رسمية، في حين أشار نجله وخليفته المعين صدام حفتر عبر "إكس" إلى وجوده في قطر لعقد مباحثات مشتركة.
أخبار دولية
كييف
هجمات أوكرانية
سفينتين روسيتين
ليبيا
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