القوات الحكومية اليمنية تقول إن الحوثيين "جاهزون" للهجوم على عدن وتؤكد استعدادها للدفاع عنها

أكّد المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أنّ الحوثيين "جاهزون للهجوم" على عدن، مؤكدا استعداد قواته للدفاع عن مقر الحكومة المعترف بها دوليا.



وقال العقيد الركن ماجد النزيلي في إحاطة للصحافيين: "نعم، قوات الحوثيين على بعد حوالي 60 كلم من المدينة (...) هم الآن جاهزون للهجوم. وقد اتّخذنا استعداداتنا للدفاع عن عدن".