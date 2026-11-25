الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
منظمة العفو الدولية تتّهم إسرائيل بالسعي للحد من الولادات في غزة
أخبار دولية
2026-11-25 | 02:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
منظمة العفو الدولية تتّهم إسرائيل بالسعي للحد من الولادات في غزة
اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات حدّت من قدرة النساء في غزة على الإنجاب والولادة، في حين دعت أمينتها العامة أنياس كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في احتمال "ارتكاب إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.
وفي تقرير نُشر لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، رسمت المنظمة صورة قاتمة لتداعيات الحرب التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الصحة الجسدية والنفسية والإنجابية للنساء في قطاع غزة.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار خلال مؤتمر صحافي إن الإجراءات الإسرائيلية "حرمت فعليا الأشخاص الذين يسعون إلى تلقي الرعاية خارج القطاع من الحصول على علاجات الخصوبة، وأسهمت في مضاعفات أثناء الحمل، بما في ذلك حالات الإجهاض وولادة أجنة ميتة" خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2023 ولغاية تشرين الأول 2026.
وأضافت كالامار أن التقرير يثير "مخاوف جدية من أن تكون هذه النتيجة متعمدة"، لكنه يقر بأن المنظمة "ليست في وضع يسمح لها بالجزم بذلك بشكل قاطع".
وردا على طلب وكالة فرانس برس للتعليق، اتهمت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) منظمة العفو الدولية بأنها "تردد الروايات الكاذبة لحماس".
وقالت الهيئة إن أكثر من 27 ألف طن من المعدات الطبية والأدوية دخلت غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية في تشرين الأول 2025، وإن 35 مستشفى باتت تعمل، بما في ذلك "مرافق لصحة المرأة وعلاج الخصوبة".
إلى ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إلى امتلاكها "أدلة" تثبت استخدام "فصائل فلسطينية مسلحة" لمستشفيات، ولا سيما بهدف احتجاز رهائن أو "تعذيب فلسطينيين"، لكنها أكدت أنها لم تجد أدلة تدعم الاتهامات الإسرائيلية باستخدام تلك المستشفيات كمراكز قيادة لحماس.
ويورد تقرير منظمة العفو الدولية حالات لنساء وفتيات قُتلن أو أُصبن في هجمات إسرائيلية أثناء سعيهن للحصول على الرعاية الطبية أو أثناء وجودهن في أقسام الولادة.
ويشير أيضا إلى أن كثيرات واصلن الحمل أو الاعتناء بمواليدهن في ظلّ القصف المتواصل ورغم إصابتهن.
وبحسب المنظمة، فإن النقص في المعدات الطبية أثّر في متابعة الحمل ورعاية الولادة وما بعد الولادة، وكذلك في تشخيص المضاعفات، مشيرة إلى أن نقص أدوية التخدير والعقاقير اللازمة لمعالجة النزيف أثناء الولادة أدى في بعض الأحيان إلى عواقب قاتلة.
وعزت منظمة العفو الدولية ما تقدّم إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أنها "تسهم في ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة".
وفي ضوء هذه النتائج، دعت كالامار المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في احتمال ضلوع مسؤولين إسرائيليين في ارتكاب إبادة جماعية منذ تشرين الأول 2023"، وأيضا إلى إدراج "الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والأضرار التي لحقت بالصحة الإنجابية" في إطار تحقيقاتها.
وتنص المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أن "فرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب داخل جماعة ما" يمكن أن يشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعية إذا ما اقترن بنية تدمير تلك الجماعة كليا أو جزئيا.
أخبار دولية
منظمة العفو الدولية
إسرائيل
الولادات
غزة
التالي
الحوثيون يتبنون استهداف المركز المالي في الرياض ومصفاة رأس تنورة في شرق السعودية
السعودية تعلن إصابة 11 شخصا في "هجوم إرهابي" طال أحد أبراج المركز المالي بالرياض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-13
وزير الخارجية التركي يتهم اسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا
أخبار دولية
2026-09-13
وزير الخارجية التركي يتهم اسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا
0
أخبار دولية
2026-10-29
آيزنكوت يتهم نتنياهو بالسعي إلى "نزع الشرعية" عن نتائج الانتخابات
أخبار دولية
2026-10-29
آيزنكوت يتهم نتنياهو بالسعي إلى "نزع الشرعية" عن نتائج الانتخابات
0
أخبار دولية
2026-10-22
ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية"
أخبار دولية
2026-10-22
ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية"
0
أخبار دولية
2026-09-05
سفير واشنطن لدى إسرائيل يتهم لندن بمعاداة السامية لانتقادها الوضع في غزة
أخبار دولية
2026-09-05
سفير واشنطن لدى إسرائيل يتهم لندن بمعاداة السامية لانتقادها الوضع في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:51
إلغاء القطارات بين باريس ولندن بسبب إضراب مفاجئ في يوروستار
أخبار دولية
07:51
إلغاء القطارات بين باريس ولندن بسبب إضراب مفاجئ في يوروستار
0
أخبار دولية
07:19
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهجوم 7 أكتوبر
أخبار دولية
07:19
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهجوم 7 أكتوبر
0
أخبار دولية
07:09
الحكومة العراقية تسعى لقطع طرق تهريب النفط إلى إيران وفق تقرير استخباراتي
أخبار دولية
07:09
الحكومة العراقية تسعى لقطع طرق تهريب النفط إلى إيران وفق تقرير استخباراتي
0
أخبار دولية
06:37
وزير خارجية فرنسا: استهداف أوكرانيا سفينتين روسيتين قبالة ليبيا "دفاع مشروع عن النفس"
أخبار دولية
06:37
وزير خارجية فرنسا: استهداف أوكرانيا سفينتين روسيتين قبالة ليبيا "دفاع مشروع عن النفس"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-31
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية استهدفت "منشآت حيوية وعسكرية"
أخبار دولية
2026-07-31
الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية استهدفت "منشآت حيوية وعسكرية"
0
آخر الأخبار
2026-07-05
الوكالة الوطنية للإعلام: مروحية إسرائيلية قامت بعملية تمشيط في بلدة مجدل زون في قضاء صور
آخر الأخبار
2026-07-05
الوكالة الوطنية للإعلام: مروحية إسرائيلية قامت بعملية تمشيط في بلدة مجدل زون في قضاء صور
0
آخر الأخبار
2026-11-21
وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة: 350 ألف أسرة بلا مأوى مع حلول فصل الشتاء بعد تدمير 80% من مباني القطاع
آخر الأخبار
2026-11-21
وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة: 350 ألف أسرة بلا مأوى مع حلول فصل الشتاء بعد تدمير 80% من مباني القطاع
0
اقتصاد
2026-11-20
كركي: فسخ التعاقد مع مختبر وطبيبة... و363 مليار ل.ل. للأطبّاء والمستشفيات
اقتصاد
2026-11-20
كركي: فسخ التعاقد مع مختبر وطبيبة... و363 مليار ل.ل. للأطبّاء والمستشفيات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:00
طرابلس الأكثر تأثراً بتحرّك النقل البري... وازدحام خانق في البقاع وتحركات متفاوتة في المناطق
تقارير نشرة الاخبار
07:00
طرابلس الأكثر تأثراً بتحرّك النقل البري... وازدحام خانق في البقاع وتحركات متفاوتة في المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
طليس يمهل الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالب قطاع النقل البري ويلوح بتحرّك جديد في 2 كانون الأول
تقارير نشرة الاخبار
06:58
طليس يمهل الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالب قطاع النقل البري ويلوح بتحرّك جديد في 2 كانون الأول
0
أخبار لبنان
05:56
سلام: الالتزام بقانون الشراء العام موجب قانوني وسنتابع التزام الإدارات والبلديات بأحكامه لضمان شفافية الإنفاق وصون المال العام
أخبار لبنان
05:56
سلام: الالتزام بقانون الشراء العام موجب قانوني وسنتابع التزام الإدارات والبلديات بأحكامه لضمان شفافية الإنفاق وصون المال العام
0
أخبار لبنان
03:39
تحرك قطاع النقل البري في البقاع... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
03:39
تحرك قطاع النقل البري في البقاع... هكذا تبدو الصورة
0
أخبار لبنان
03:25
قطاع النقل البري يبدأ تحرّكه المطلبي منذ السادسة صباحاً
أخبار لبنان
03:25
قطاع النقل البري يبدأ تحرّكه المطلبي منذ السادسة صباحاً
0
أخبار لبنان
03:17
حسن عز الدين: المساواة بين العدو الصهيوني وإيران، خطأ سياسي فادح، وجريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها
أخبار لبنان
03:17
حسن عز الدين: المساواة بين العدو الصهيوني وإيران، خطأ سياسي فادح، وجريمة أخلاقية لا يجوز السكوت عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
01:56
سائقو السيارات العمومية في شتورا البقاع: لدينا مطلب محقّ!
تقارير نشرة الاخبار
01:56
سائقو السيارات العمومية في شتورا البقاع: لدينا مطلب محقّ!
0
أخبار لبنان
01:33
تحرّك لقطاع النقل البري... هكذا تبدو الصورة في ساحة الشهداء في بيروت
أخبار لبنان
01:33
تحرّك لقطاع النقل البري... هكذا تبدو الصورة في ساحة الشهداء في بيروت
0
أخبار لبنان
01:10
مرقص يدعو للاطلاع على عناصر مشروع قانون المؤثّرين
أخبار لبنان
01:10
مرقص يدعو للاطلاع على عناصر مشروع قانون المؤثّرين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
22:15
تأهّل هذه الدول إلى قائمة الـTop 5 في مسابقة ملكة جمال الكون 2026 (صور)
موضة وجمال
22:15
تأهّل هذه الدول إلى قائمة الـTop 5 في مسابقة ملكة جمال الكون 2026 (صور)
2
موضة وجمال
23:25
"ليحيا المسيح الملك"... فاطيما بوش ترفع لافتة لافتة للأنظار خلال وداعها لقب ملكة جمال الكون (صور)
موضة وجمال
23:25
"ليحيا المسيح الملك"... فاطيما بوش ترفع لافتة لافتة للأنظار خلال وداعها لقب ملكة جمال الكون (صور)
3
موضة وجمال
21:33
ملكة جمال الكون 2026: هذه الدول تأهّلت إلى قائمة الـTop 12 (صور)
موضة وجمال
21:33
ملكة جمال الكون 2026: هذه الدول تأهّلت إلى قائمة الـTop 12 (صور)
4
موضة وجمال
23:03
ملكة جمال بورتوريكو جينيفر باريتو تتوّج بلقب ملكة جمال الكون 2026 (فيديو)
موضة وجمال
23:03
ملكة جمال بورتوريكو جينيفر باريتو تتوّج بلقب ملكة جمال الكون 2026 (فيديو)
5
أخبار لبنان
00:29
قطاع النقل البري ينفّذ إضراباً عاماً وتحركات... كيف تبدو حركة السير؟
أخبار لبنان
00:29
قطاع النقل البري ينفّذ إضراباً عاماً وتحركات... كيف تبدو حركة السير؟
6
أخبار لبنان
11:28
وليد وتيمور جنبلاط يلتقيان السفير الأميركي... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
أخبار لبنان
11:28
وليد وتيمور جنبلاط يلتقيان السفير الأميركي... وهذا ما تمّ التأكيد عليه
7
موضة وجمال
20:31
الظهور الأول لبيرلا حرب خلال مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو... إليكم الإطلالة (فيديو)
موضة وجمال
20:31
الظهور الأول لبيرلا حرب خلال مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو... إليكم الإطلالة (فيديو)
8
أمن وقضاء
13:50
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين خلال عمليات دهم في حي الشراونة – بعلبك
أمن وقضاء
13:50
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومطلوبين خلال عمليات دهم في حي الشراونة – بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More