الحوثيون يتبنون استهداف المركز المالي في الرياض ومصفاة رأس تنورة في شرق السعودية

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف المركز المالي في الرياض ومصفاة رأس تنورة في شرق السعودية، في ظل تواصل تبادل الضربات بين المقاتلين المدعومين من إيران والمملكة.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصة اكس إن قواته نفذت "عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية... والأخرى استهدفت المركز المالي في مدينة عبدالله الاقتصادية في الرياض على ثلاث مراحل".



وكان الدفاع المدني السعودي أفاد بجرح 11 شخصا في هجوم شنه الحوثيون على أحد أبراج المركز المالي في الرياض الثلاثاء.