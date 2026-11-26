متحدث باسم الشركة لفرانس برس: فلاي دبي ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من 3 كانون الأول

أفاد متحدث باسم فلاي دبي الإماراتية وكالة فرانس برس الخميس بأن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب بعد أسبوع، عقب تعليقها إثر محاولة مساعد للربان في أواخر أيلول السيطرة على طائرة وتنفيذ هجوم يستهدف مطار بن غوريون.



وقال المتحدث باسم الشركة "بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ستستأنف فلاي دبي رحلاتها المباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار بن غوريون الدولي في تل أبيب اعتبارا من 3 كانون الأول 2026".