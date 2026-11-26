إيطاليا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في الكويت إثر هجوم إيراني بمسيّرات

أكدت إيطاليا مقتل اثنين من مواطنيها يعملان لدى مجموعة الدفاع الألمانية "راينميتال" إثر هجوم إيراني بطائرات مسيّرة على الكويت الخميس.



وقالت الخارجية الإيطالية في بيان، إن "انفجارا ناجما عن هجوم بالطيران المسيّر... وقع في موقع كان يعمل فيه فنيّان إيطاليان من شركة راينميتال إيطاليا"، مضيفة أن كلا العاملين قُتلا.



وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت وفاة إيطاليين متأثرين بجروحهما جراء هجوم ايراني بطائرات مسيّرة "على أحد المواقع الحيوية".



وجاء في بيان نشره الجيش الكويتي على منصة اكس: "تُوفّي المصابان من الجنسية الإيطالية نتيجة للإصابات التي لحقت بهما".



وكانت الوزارة أفادت بإصابة ايطاليين وكويتي وباكستاني الخميس جراء استهداف طائرات مسيّرة إيرانية "أحد المواقع الحيوية" في البلاد.