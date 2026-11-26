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مصادر دبلوماسية لفرانس برس: الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس سيخلف لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي
أخبار دولية
2026-11-26 | 10:11
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مصادر دبلوماسية لفرانس برس: الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس سيخلف لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي
أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس بأن الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس سيخلف الفرنسية كريستين لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي.
ويشغل هيرنانديز دي كوس (55 عاما) حاليا منصب مدير بنك التسويات الدولية في بازل (سويسرا)، وكان ترأس البنك المركزي الإسباني في الفترة من 2018 إلى 2024.
ووفق عدد من الدبلوماسيين، فقد فضّلته دول منطقة اليورو على المرشح الهولندي كلاس نوت.
أخبار دولية
بابلو هيرنانديز دي كوس
لاغارد
البنك المركزي الأوروبي
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