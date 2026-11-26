فون دير لايين تدعو إلى تكثيف الضغط على إيران بعد مقتل ايطالييَن في الكويت

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تكثيف الضغوط على إيران، إثر مقتل إيطالييَن في هجوم شنته بطائرات مسيّرة على الكويت.



وكتبت فون دير لايين في منشور على منصة إكس: "تُذكّرنا أحداث اليوم، مرة أخرى، بأن الأمن في منطقة الخليج قضية تعنينا جميعا".

