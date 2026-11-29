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رئيس إنفيديا في جلسة استجواب أمام الكونغرس الثلاثاء
أخبار دولية
2026-11-29 | 05:04
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رئيس إنفيديا في جلسة استجواب أمام الكونغرس الثلاثاء
يواجه رئيس "إنفيديا" جنسن هوانغ جلسة استجواب في الكونغرس الثلاثاء عقب إعادته المفاجئة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرقائق الإلكترونية الأميركية العملاقة على الرغم من ضلوعه في فضيحة الجنس والتجسس المدوية المرتبطة بالصين والتي أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وكثّفت عودة هوانغ بعد 11 يوما فقط على استقالته على خلفية علاقات عدة أقامها، بما في ذلك مع امرأة تدعى أليس هوانغ ويشتبه بأنها جاسوسة صينية، المطالبات من قبل الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء بالحصول على أجوبة وتشديد الضوابط على تصدير الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يمثل هوان الثلاثاء في جلسات استجواب مغلقة أمام ثلاث لجان في مجلس النواب يقودها الجمهوريون وهي لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الاستخبارات واللجنة المختصة بشؤون الصين.
وأكد رؤساء اللجان في بيان مشترك، أن "التحقيق الداخلي الموجز الذي أجراه مجلس إدارة إنفيديا وإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه، لا يمحوان التهديدات التي تواجه الأمن القومي ولا التساؤلات التي يتعيّن الإجابة عليها".
وقالوا: "ما زلنا ملتزمين بالحصول على إجابات بشأن التهريب الواسع النطاق لمنتجات إنفيديا، وتحويل مسارها لخدمة أغراض عسكرية صينية، ودورها المحوري في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى خصمنا الأبرز".
وسيخضع المستشار العام لشركة إنفيديا تيم تيتر أيضا لاستجواب خلف أبواب مغلقة أمام لجان مجلس النواب نفسها الأربعاء.
ومن المقرر أن يمثل هوانغ الخميس في جلسة استماع علنية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.
وتتمحور الفضيحة حول اتهامات تفيد بتحويل مسار رقائق إنفيديا المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين عبر "ميغاسبيد"، وهي شركة تتخذ من سنغافورة مقرا وكانت تقودها سابقا أليس هوانغ التي تشتبه الاستخبارات الأميركية في عملها لصالح بكين.
وأشارت تقارير إلى أنها إحدى النساء اللواتي أقام عملاق التكنولوجيا معهن علاقة، ما أثار مطالبات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بتقديم إجابات.
وقال ميك مولفاني الذي شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة في إدارة ترامب الأولى إن "العداء تجاه الصين هو أحد الأمور القليلة جدا التي تحظى بإجماع حقيقي من الحزبين في واشنطن".
وأضاف لشبكة "سي إن بي سي": "أتوقع أن يبدي الديموقراطيون معارضة شديدة. وأرغب برؤية مدى شدة المعارضة التي سيبديها الجمهوريون".
ويضغط الجمهوريون في الكونغرس لإجراء تحقيقات شاملة في الفضيحة، في تحد نادر لترامب الذي عملت إدارته خلف الكواليس للدفع باتجاه إعادة هوانغ إلى منصبه، في تدخل حكومي غير مألوف على الإطلاق.
وشدد ترامب الخميس على أن هوانغ لا يشكل تهديدا للأمن بينما اعتبر أن تدخله "أمر رائع" بالنسبة للعالم.
كما أفاد مجلس إدارة إنفيديا بأنه تلقى تطمينات من كبار المسؤولين الأميركيين وبأنه واثق من أن إعادة هوانغ إلى منصبه لا تشكل أي خطر أمني وإن كان التحقيق الداخلي المستقل الذي أطلقه لم ينته بعد.
أخبار دولية
إنفيديا
جنسن هوانغ
استجواب
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