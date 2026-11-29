اقترح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ استضافة مفاوضات بين النيابة العامة ومحامي بنيامين نتنياهو، بهدف إنهاء محاكمته بتهم الفساد، وذلك بعد أن شكّك القضاة في قوة الأدلة التي تستند إليها الاتهامات.وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية "في ضوء التصريحات الصادرة عن المحكمة بشأن الملفات القضائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقترح رئيس الدولة إسحق هرتسوغ مجددا إطلاق حوار برعاية الرئاسة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء المحاكمة".وكان القضاة المشرفون على محاكمة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه الملاحقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة، أوصوا الأربعاء بإسقاط الاتهامات بالرشوة الموجهة إليه، معتبرين أن فرص الحصول على إدانة تبدو "ضعيفة" في ضوء الأدلة المتاحة.كما دعوا النيابة العامة وهيئة الدفاع إلى التوصل إلى اتفاق بشأن جانب آخر من المحاكمة، يُتهم فيه نتانياهو بالاحتيال وإساءة الأمانة.وعقب تصريحات القضاة، دعا نتنياهو إلى وضع حد للمحاكمة التي بدأت في العام 2020 "فورا".وتأتي هذه التطورات في خضم المفاوضات السياسية الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، عقب انتخابات تشريعية لم تسفر عن حصول أي معسكر على الأغلبية خلال الشهر الماضي.