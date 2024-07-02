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رياضة
بطولة ويمبلدون: خروج حاملة اللقب فوندروشوفا من الدور الأوّل
2024-07-02 | 11:55
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بطولة ويمبلدون: خروج حاملة اللقب فوندروشوفا من الدور الأوّل
أصبحت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، المصنفة سادسة عالمياً، أول حاملة للقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، تودّع الدور الأوّل منذ ثلاثين سنة، بخسارتها الثلاثاء أمام الإسبانية المغمورة جيسيكا بوساس مانيرو 4-6، 2-6.
وتعود الخسارة الأخيرة لحاملة اللقب على ملاعب لندن العشبية إلى عام 1994، عندما سقطت المتوجة ثلاث مرات توالياً الألمانية الأسطورية شتيفي غراف أمام الأميركية لوري ماكنيل.
وكانت فوندروشوفا فاجأت الجميع العام الماضي، عندما أصبحت أوّل لاعبة غير مصنّفة تحرز اللقب، بيد انها خاضت النسخة الحالية من ويمبلدون دون أن تتعافى بشكل كامل من اصابة بوركها الأيمن، تعرّضت لها بعد سقوطها خلال دورة برلين العشبية الشهر الماضي.
بوساس، المصنفة 83 عالمياً والتي حققت أوّل فوز لها على ملاعب ويمبلدون، تلاقي الفائزة بين مواطنتها كريستينا بوسكا (64 عالمياً) والرومانية أنا بوغدان (57).
علّقت ابنة الحادية والعشرين على فوزها "هذه احدى أجمل اللحظات في حياتي، في مسيرتي. لم أواجه الضغط، أردت فقط أن ألعب بحرّية. نجحت بذلك وأنا سعيدة جداً".
وبلغت الكازاخستاينة إيلينا ريباكينا الدور الثاني بسهولة، بفوزها على الرومانية إيلينا-غابرييلا روسي 6-3، 6-1.
ولم تكن بداية ريباكينا، حاملة لقب 2022، جيّدة، لكنها عوّضت باحراز خمسة أشواط توالياً، لتقلب تأخرها من 1-3 وتحسم المجموعة 6-3. واصلت المصنفة رابعة عالمياً ضغطها في الثانية، فتقدّمت 4-0 قبل أن تحسم المجموعة 6-1.
أحرزت اللاعبة المولودة في موسكو 92% من النقاط على ارسالها، كسرت ارسال خصمتها خمس مرات في مباراة دامت 71 دقيقة فقط.
قالت ريباكينا (25 عاماً) التي فازت على التونسية أنس جابر في نهائي 2022 وتلاقي الألمانية لاورا سيغموند في الدور الثاني "لم ألعب كثيراً على العشب هذه السنة لاني عانيت بعض المشكلات. احتفظت بمشاعري بداخلي وهذا الأمر ليس سهلاً في بعض الأحيان... أريد فقط أن أكون سعيدة في أرض الملعب".
*
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