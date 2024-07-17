رحيل جو براينت والد الأسطورة كوبي عن 69 عاماً

رحيل جو براينت والد الأسطورة كوبي عن 69 عاماً

توفي جو "جيليبين" براينت لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" السابق ووالد الاسطورة الراحل كوبي براينت عن عمر يناهز 69 عاماً، وفقاً لما أعلنت الثلاثاء جامعة لا سال.



وأفادت الجامعة الواقعة في فيلادلفيا في بيان "نشعر بالحزن لإعلان وفاة أسطورة كرة السلة في لا سال جو براينت"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ولعب براينت الأب مع مدرسة فيلادلفيا بين عامي 1973 و1975، وأشرف على تدريب فريق إكسبلورز بين 1993 و1996 بعد مسيرته كلاعب في الدوري الاميركي دافع خلالها من الفترة الممتدة من 1975 حتّى 1983 عن ألوان فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ثم سان دييغو كليبرز وهيوستن روكتس، قبل أن ينتقل للعب في أوروبا وتحديداً في إيطاليا وأنهى مسيرته مع مولوز الفرنسي في عام 1991.



وخلال مسيرته في "أن بي ايه"، بلغت معدلات براينت 8.7 نقاط و4 متابعات و1.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.



وكمدرب رئيس، حقق جو براينت 40 فوزاً مقابل 24 هزيمة خلال أجزاء من ثلاثة مواسم في دوري كرة السلة الأميركي للسيدات مع نادي لوس أنجليس سباركس. كما أشرف على تدريب أندية آسيوية في طوكيو وهوكايدو وبانكوك وفوكوكا.





