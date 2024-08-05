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بعد السباق في نهر السين... المرض يصيب لاعبة بلجيكية

2024-08-05 | 06:03
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بعد السباق في نهر السين... المرض يصيب لاعبة بلجيكية

بعد السباق في نهر السين... المرض يصيب لاعبة بلجيكية

أعلنت اللجنة الأولمبية البلجيكية في بيان يوم الأحد الفائت إصابة لاعبة الفريق البلجيكي للترياثلون كلير ميشال بالمرض بعدما خاضت سباق السباحة في مسابقة الفردي في نهر السين.

وكانت ميشال قد أنهت فعاليات فردي الترياثلون في المركز 38 في 31 تموز الفائت.

وجاء في البيان أن "اللجنة الأولمبية البلجيكية والترياثلون البلجيكي يأملان في أخذ دروس مستفادة من أجل مسابقات الترياثلون المقبلة في الألعاب الأولمبية".

وتابع البيان "نفكّر هنا في ضمان أيام التدريب، أيام المنافسة وشكل المسابقات التي يجب توضيحها مسبقاً والتأكد من عدم وجود أي شكّ بالنسبة للرياضيين، للمحيطين والجمهور".

وتأجلت منافسات الرجال لمدة 24 ساعة، بالإضافة إلى حصص تدريبية عديدة لأن مياه السين لم تكن صالحة للسباحة.

في آب 2023، أُلغي قسم كبير من اختبارات الترياثلون لأن جودة المياه لم تتوافق مع المعايير الأوروبية القائمة على نوعين من البكتيريا البرازية، الإشريكية القولونية والمكورات المعوية.

ويجب اتخاذ القرار بشأن المسابقة المختلطة في وقتٍ مبكرٍ من صباح يوم الإثنين، اعتماداً على نتائج تحليلات المياه.

وجعلت السلطات الفرنسية ومنظّمو الألعاب من تنظيف النهر حجة تسويقية وسياسية قوية.

قبل أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية، قامت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية توني إستانغيه، بالغطس في النهر، تحت أنظار وسائل الإعلام، ورافقهما العديد من الصحافيين والمسؤولين في الماء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رحّب عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس بإقامة المنافسات في السين في 31 تموز، عن طريق نشر رسالة مرفقة مع مقطع فيديو للاعبي ترياثلون يسبحون في النهر "من خلال استثمار ضخم قامت به الدولة، مع باريس وفال دو مارن، نجحنا خلال أربعة أعوام بتحقيق ما كان مستحيلاً منذ 100 عام: نهر السين مناسب للسباحة"، هو "تراث رائع" للسكان و"التنوّع البيولوجي".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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