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رياضة
"هلا مدريد"... مبابي يستعد لمباراته الرسمية الأولى مع ريال مدريد
2024-08-08 | 02:10
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"هلا مدريد"... مبابي يستعد لمباراته الرسمية الأولى مع ريال مدريد
"هلا مدريد"... مبابي يستعد لمبارته الرسمية الأولى مع ريال مدريد
انضم نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد يوم الأربعاء الفائت لخوض تمرينه الأول مع ناديه الجديد، استعداداً للمباراة الرسمية الأولى في الكأس السوبر الأوروبية أمام أتالانتا الإيطالي في 14 آب المقبل، وفق وكالة "فرانس برس".
ونشر مبابي، 25 عاماً، صوراً على حسابه عبر "إكس"، تويتر سابقاً، من أول يومٍ له في التمارين في الصالة الرياضية، مرفقاً إياها بتعليق "اليوم الأوّل. هلا مدريد!".
وباشر اللاعبون بأداء التمارين في الصالة الرياضية في مركز تدريب ريال، بعد اجتيازهم الفحوص الطبية التقليدية في بداية الموسم، وفقاً لبيان النادي.
وأوضح النادي المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة قياسية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعاد فريقاً كاملاً مع عودة اللاعبين الذين شاركوا في كأس أوروبا في ألمانيا.
ونشر ريال صوراً عدّة لمبابي وهو يقوم بتمارين تقوية العضلات كما متمدّداً إلى جانب زملائه.
وظهر المهاجم الفرنسي في إحدى الصور وهو يصافح بحرارة الظهير الأيمن داني كارفخال المتوّج بالبطولة القاريّة مع "لا روخا"، الفريق الفائز على فرنسا في نصف النهائي ثم إنكلترا في النهائي.
وكان ريال قدّم مبابي لـ80 ألف من الجمهور في ملعب سانتياغو برنابيو في 16 تموز، بعد توقيعه عقداً لخمس سنوات مع "نادي أحلامه".
ووقعّ مبابي العقد ضمن صفقة انتقالٍ حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان.
ويستهلّ ريال موسمه بلقاء أتالانتا، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في الكأس السوبر على ملعب وارسو الوطني في بولندا.
وسيخوض الفريق مباراته الأولى في الدوري الذي يحمل لقبه، أمام مضيفه مايوركا في 18 آب، قبل أن يلعب مبابي أولى مبارياته على ملعب سانتياغو برنابيو بمواجهة بلد الوليد في المرحلة الثانية في 25 الشهر عينه.
*
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