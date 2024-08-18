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بعد مشاركته في أولمبياد باريس... محطة رياضية جديدة تنتظر يابوسيلي

2024-08-18 | 15:55
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بعد مشاركته في أولمبياد باريس... محطة رياضية جديدة تنتظر يابوسيلي

بعد مشاركته في أولمبياد باريس... محطة رياضية جديدة تنتظر يابوسيلي

كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن نجم منتخب فرنسا في الألعاب الأولمبية الأخيرة ونادي ريال مدريد الإسباني، غيرشون يابوسيلي وافق على الانتقال الى صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يلعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق وكالة "فرانس برس".

وساهم يابوسيلي في احراز منتخب بلاده الميدالية الفضية الاولمبية بعد خسارته بصعوبة امام نظيره الأميركي في المباراة النهائية.

وكشفت شبكتا "أي أس بي ان" و"أن بي سي سبورتس فيلادلفيا" بأن لاعب بوسطن سلتيكس السابق سيوقع على عقد لمدة عام مقابل 2.1 مليون دولار.

لعب يابوسيلي، 26 عاما، 16 مباراة مع بوسطن سلتيكس على مدار موسمين حتى عام 2019، انتقل بعدها الى اللعب في الدوري الصيني ثم الفرنسي قبل الانتقال الى ريال مدريد وساعده على التتويج بطلا لأوروبا موسم 2022-2023.

وتألق يابوسيلي بشكل لافت في صفوف منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية، فسجل 22 نقطة في سلة كندا في الدور ربع النهائي، كما وأحرز 17 نقطة في نصف النهائي ضد ألمانيا بطلة العالم قبل أن يسجل 20 نقطة في المباراة النهائية ضد الولايات المتحدة.

وكان فيلادلفيا تعاقد أيضا مع النجم المخضرم بول جورج علما بأنه يضم النجم جويل إمبيد أيضا الذي تُوّج مع المنتخب الأميركي أخيرًا باللقب الأولمبي.
 
 
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