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بعد صراع مع المرض... وفاة المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون

2024-08-26 | 13:00
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بعد صراع مع المرض... وفاة المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون

بعد صراع مع المرض... وفاة المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون

تُوفي المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون الذي أشرف على المنتخب الإنكليزي بين العامين 2001 و2006، عن 76 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس، حسب ما قال وكيل أعماله.

وقال وكيل أعمال إريكسون، بو غوستافسون، لوكالة فرانس برس "توفي بسلام هذا الصباح بحضور عائلته في منزله".

وكان المدرب السويدي الذي تولى تدريب عدد كبير من الفرق البارزة وقاد إنكلترا إلى ربع نهائي كأس العالم عامي 2002 و2006، أعلن في شباط 2023 أنه سيبتعد عن الحياة العامة بسبب "مشاكل صحية".

وفي كانون الثاني، قال لإذاعة "سفارياس راديو" العامة إنه يعاني من سرطان البنكرياس، وإن تقييم طبيبه كان أنه "قد يعيش لمدة عام في أفضل الأحوال، وفي أسوأ الأحوال أقل قليلا".

ووُلد إريكسون في 5 شباط 1948 في سونه غربي السويد، وحظي بمسيرة تدريبية كبيرة بعد أن اعتزل كلاعب شغل مركز الدفاع لكنه لم يلمع كثيرا.

وفي عام 1977، أصبح مدرب نادي ديغيرفورس السويدي، وبعد أن قاد النادي المتواضع الى تحقيق النجاحات في الدرجات الدنيا، نال إريكسون اهتمام العديد من الاندية الكبرى.

وأشرف الراحل في ما بعد على نادي "أي أف كي" غوتيبورغ قبل أن ينقل تجربته الى خارج الحدود من خلال الإشراف على بنفيكا البرتغالي، إضافة الى العديد من الاندية الإيطالية بينها روما ولاتسيو.

ويُعد تولّي الإشراف على المنتخب الإنكليزي المهمة الأرفع لإريكسون خصوصا انه كان أول مدرب أجنبي على رأس "الأسود الثلاثة"، ونجح خلال هذه الحقبة في قيادة المنتخب الإنكليزي الى ربع نهائي كأس العالم 2002 حيث أقصي على يد البرازيل التي تُوّجت لاحقا باللقب.

وبلغت إنكلترا ايضا ربع النهائي في النسخة التالية في لقاء فازت فيه البرتغال بركلات الترجيح وشهد ايضا مشاجرة بين واين روني وزميله آنذاك في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، وأشرف إريكسون لاحقا على كل من المكسيك، ساحل العاج والفليبين، لكنه لم يدرّب قط منتخب بلاده.
 
 
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