تحضيرًا لمواجهته الأولى يوم الجمعة... الرياضي وصل إلى مقر إقامته في سنغافورة

وصل فريق الرياضي إلى مقر إقامته في سنغافورة بعد رحلة طويلة من بيروت، حيث كان اليوم الاول مخصص للراحة قبل استئناف التمارين يوم الاربعاء في ملعب المباراة، تحضيرا لمواجهته الأولى يوم الجمعة مع بطل أوروبا فريق ملغة الإسباني، في كأس القارات المقرّرة بين 12 و15 الجاري.