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أزمة مبابي وسان جرمان تابع... هذا ما طلبته رابطة المحترفين!

2024-09-12 | 14:30
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أزمة مبابي وسان جرمان تابع... هذا ما طلبته رابطة المحترفين!

أزمة مبابي وسان جرمان تابع... هذا ما طلبته رابطة المحترفين!

طلبت رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية من نادي باريس سان جرمان دفع الرواتب والمكافآت المستحقة عليه لنجمه السابق كيليان مبابي وقدرها 55 مليون دولار.

ولجأ مبابي، المنتقل هذا الصيف إلى ريال مدريد الإسباني بعد وصوله إلى نهاية عقده مع سان جرمان، إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم التي اجتمعت الأربعاء بحضور الطرفين.

أوصت اللجنة في البداية بالوساطة، لكن في مواجهة رفض اللاعب، طلبت من سان جرمان دفع مبلغ الـ55 مليون يورو في غضون أسبوع.

لكن النادي الباريسي أصدر بيانا الخميس أفاد فيه أنه لن يدفع المبلغ وينتظر قرار القضاء في هذه القضية، قائلا "في ضوء محدودية الاختصاص القانوني للجنة رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية لاتخاذ قرار كامل بشأن هذا الملف، يجب الآن تقديمه أمام سلطة قضائية أخرى".

وشدد مصدر مقرب من النادي لفرانس برس "نحن لا ندفع".

وفي بيان صادر عنه الأربعاء، كان سان جرمان مرحبا بالوساطة الذي "يسعى إليها منذ أشهر عديدة".

ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في شباط، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (نيسان، أيار وحزيران)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة.

وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الفائت بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.

وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.

ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في نيسان الفائت مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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