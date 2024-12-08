اصابة عضلية تبعد كومان وديفيس عن بايرن ميونيخ لفترة غير محددة

اصابة عضلية تبعد كومان وديفيس عن بايرن ميونيخ لفترة غير محددة



أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأحد عن تعرض جناح النادي، الفرنسي كينغسلي كومان وظهيره الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس لإصابة عضلية ستبعدهما عن الملاعب لفترة غير محددة، وفق وكالة "فرانس برس".



وأشار بايرن بان الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعبان اظهرت اصابة كل منهما على مستوى العضلة الخلفية وذلك خلال المباراة ضد هايندهايم (4-2) في الدوري الالماني السبت.



وأكد على أن "كلا اللاعبين سيغيبان عن الملاعب في الوقت الحالي"، من دون ان يحدد فترة غيابهما.



وشارك كومان (28 عاما)، جناح منتخب فرنسا في الدقيقة 71 قبل أن يغادر الملعب، قبل نهاية المباراة مباشرة (90+2)، في حين أكمل ديفيس الدولي الكندي المباراة.



وانضم اللاعبان إلى المهاجم الإنكليزي هاري كين هداف الدوري برصيد 14 هدفا في 12 مباراة، والذي أصيب خلال الكلاسيكر ضد بوروسيا دورتموند (1-1) في نهاية تشرين الثاني.



ويلتقي بايرن مع شاختار دانيستك الاوكراني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل في مباراة سيغيب عنها الثلاثي المصاب على الارجح.



ولم يخسر بايرن ميونيخ اي مباراة حتى الان في الدوري المحلي بعد مضي 13 مرحلة (10 انتصارات و3 تعادلات)، لكنه خرج من مسابقة كأس المانيا بسقوطه على أرضه امام باير ليفركوزن حامل اللقب الثلاثاء الماضي 0-1 علما انه خاض المباراة بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 17 بعد طرد حارسه مانويل نوير.