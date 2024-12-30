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لهذا السبب... ميلان يُقيل مدربه البرتغالي فونسيكا بعد ستة أشهر فقط
2024-12-30 | 07:30
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لهذا السبب... ميلان يُقيل مدربه البرتغالي فونسيكا بعد ستة أشهر فقط
لهذا السبب... ميلان يُقيل مدربه البرتغالي فونسيكا بعد ستة أشهر فقط
أقال نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مدربه باولو فونسيكا اليوم الاثنين بعد ستة شهور فقط في منصبه، وذلك عقب سلسلة من النتائج وضعت الفريق في المركز الثامن بالدوري.
ولم يفز ميلان، الذي تعادل 1-1 على أرضه مع روما المتعثر أمس الأحد، سوى مرتين في آخر سبع مباريات بالدوري.
ويتأخر بطل إيطاليا 19 مرة بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي وله مباراة مؤجلة، وبفارق 14 نقطة عن أتلانتا المتصدر.
وقال النادي في بيان "يعلن ميلان إعفاء باولو فونسيكا من مهام منصبه كمدرب للفريق الأول للرجال" وذكرت تقارير إعلامية محلية أن سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق سيتولى منصب مدرب ميلان الجديد.
وتولى فونسيكا المسؤولية في حزيران الفائت ليحل محل الإيطالي ستيفانو بيولي الذي ساعد ميلان على التتويج بالدوري مرة واحدة عام 2022 خلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنواتظن واحتل المركز الثاني في موسمه الأخير متأخرا بفارق 19 نقطة عن جاره إنتر ميلان البطل.
وبناء على ذلك، كانت التوقعات مرتفعة مع تولي فونسيكا مدرب روما السابق مهام منصبه، وقد وصل ميلانو بعد موسمين قاد خلالهما ليل الفرنسي.
لكن بداية ميلان كانت بطيئة تحت قيادة المدرب البرتغالي (51 عاما) بالتعادل 2-2 مع تورينو ولاتسيو، بجانب الخسارة 2-1 على ملعب بارما الصاعد حديثا لدوري الأضواء.
وقاد فونسيكا ميلان لانتصاره الأول في الموسم في منتصف أيلول الفائت بفوزه 4-صفر على فينيتسيا قبل أن يتغلب على غريمه المحلي إنتر 2-1.
وعانى ميلان من بداية سيئة مماثلة في دوري أبطال أوروبا عندما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام ليفربول وباير ليفركوزن، لكنه حقق أربعة انتصارات متتالية بفوزه على حامل اللقب ريال مدريد.
ومع ذلك، فاز ميلان بسبع فقط من 17 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وحصد فونسيكا كأس السوبر البرتغالية مع بورتو عام 2013، كأس البرتغال مع براجا في موسم 2015-2016، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب متتالية للدوري الأوكراني الممتاز مع شاختار دونيتسك بين عامي 2017 و2019.
*
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