يوليان ناغلسمان يجدد عقده مع منتخب ألمانيا حتى كأس أوروبا 2028

المصدر: فرانس برس

جدد المدرب يوليان ناغلسمان عقده مع منتخب ألمانيا كمدرب حتى كأس أوروبا 2028، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة.وقال رئيس الاتحاد الألماني برند نويندورف في بيان "يقوم يوليان ناغلسمان بملء منصبه بفضل خبرته الرياضية لكن أيضا بسبب أحاسيسه تجاه المنتخب وأنصاره".في المقابل اعتبر ناغلسمان (37 عاما) بأن تجربته في كأس أوروبا أقنعته بالبقاء في منصبه ليشرف على المنتخب في مونديال 2026 وكأس أوروبا 2028 وقال في هذا الصدد "نحن على الطريق الصحيح ونريد الاستمرار في التطور، نريد إحراز الألقاب".