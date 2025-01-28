الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي... رئيس سانتوس البرازيلي يرحب بعودة نيمار

2025-01-28 | 14:09
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي... رئيس سانتوس البرازيلي يرحب بعودة نيمار

وجّه مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، رسالة إلى الهداف التاريخي لمنتخب "سيليساو" نيمار، الثلاثاء قائلا "حان الوقت يا نيمار للعودة إلى شعبك"، من دون أن يُعلن انتقاله رسميا بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي.

وأضاف تيكسيرا في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام "حان الوقت يا نيمار. حان الوقت لتعود إلى شعبك، إلى بيتك، إلى نادينا الحبيب".

وتابع رئيس النادي الواقع في جنوب ساو باولو، حيث قضى "الملك بيليه" معظم مسيرته (1956-1974) "مرحبا بعودتك، نيمار. (...) تعال وكن سعيدا مرة أخرى. شعب سانتوس ينتظرك بأذرع مفتوحة".

وكان نيمار (32 عاما) انضم إلى الهلال في آب 2023 مقابل نحو 100 مليون يورو سنويا، بعد ست سنوات قضاها مع باريس سان جرمان الفرنسي (2017-2023).

لكن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة مع المنتخب البرازيلي بعد شهرين فقط من وصوله إلى الرياض، أبعدته عن الملاعب لمدة عام.

خاض نيمار حتى ذلك الحين سبع مباريات فقط مع الهلال، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وعاد نيمار، أغلى لاعب في العالم، حين انتقل في 2017 من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، إلى الملاعب في تشرين الأول 2024، لكن إصابات جديدة لم تسمح له سوى باللعب لأكثر من أربعين دقيقة في مباراتين.

وأعلن الهلال ليل الإثنين الثلاثاء "إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط (نيمار) في النادي بالتراضي"، مما فتح الباب أمام عودته إلى الدوري البرازيلي.
 
المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الهلال

السعودي...

سانتوس

البرازيلي

بعودة

نيمار

LBCI التالي
"أسوأ صفقة بالتاريخ"... الهلال ينهي عقد نيمار بعد 7 مباريات في 18 شهرا
يانيك سينر يؤكد سطوته على عالم الكرة الصفراء بالفترة الأخيرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-01-22

نيمار يتفاوض للرحيل عن الهلال السعودي... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
06:42

"أسوأ صفقة بالتاريخ"... الهلال ينهي عقد نيمار بعد 7 مباريات في 18 شهرا

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-27

رئيسة وزراء إيطاليا من المنامة: ندعم انضمام السعودية لبرنامج القتال الجوي العالمي لكن هذا لن يحدث على الفور

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-23

الرئيس عون لوزير الخارجية السعودي : نأمل أن تتعزز العلاقات الثنائية وتزداد قوة في المجالات كافة وأن يعود الإخوة السعوديون إلى لبنان من جديد ونشكر المملكة على جهودها لمساعدة لبنان لاسيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
15:45

بعد اعتقاله... ما هي آخر تطورات قضية البلجيكي ناينغولان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

شراكة جديدة بين بطل لبنان وآسيا النادي الرياضي وشركة OMT لدعم فريق كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بيروت سبورتس فيستيفال تكرم ابرز ابطال الرياضة اللبنانية... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
06:42

"أسوأ صفقة بالتاريخ"... الهلال ينهي عقد نيمار بعد 7 مباريات في 18 شهرا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:37

الجيش: إصابة أحد العسكريين و٣ مواطنين نتيجة استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
12:11

القومي دان الاعتداء على فريق عمل LBCI: لا يعبر عن موقف الأحزاب المقاومة ولا أهالي الجنوب

LBCI
صحف اليوم
03:05

جنبلاط لـ"عكاظ": للإسراع في التشكيل الحكومي... وأرى حروباً كبيرة في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
11:23

ترامب يأمر بوقف كل المنح والقروض الاتحادية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

تحية لروح ماري الوالدة والجدة من خلال تصاميم دار جورج حبيقة لربيع 2025 - أسبوع باريس للموضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

لأولّ مرّة.. مهرجان الفيلم الإيطالي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

شراكة جديدة بين بطل لبنان وآسيا النادي الرياضي وشركة OMT لدعم فريق كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بيروت سبورتس فيستيفال تكرم ابرز ابطال الرياضة اللبنانية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

علاقة أمل - حزب الله تفاهم استراتيجي وتمايز في بعض الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وزارة المال: " شيل عيونك عني"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

مفاوضات الحكومة راوح مكانك...عقدٌ وعراقيل والفرصة الأخيرة بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

قرى بأكملها لم تبقَ منها سوى مفاتيحها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

هذه هي خليفة الوسيط الاميركي اموس هوكستين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:24

خلف الحبتور: إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان

LBCI
فنّ
05:58

بعد أن أثارت الجدل... نانسي عجرم تكشف عن السّرّ الغامض (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:22

انباء عن غارة إسرائيلية تستهدف النبطية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
01:28

جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة محروقات مقتولاً

LBCI
خبر عاجل
12:06

الخارجية اللبنانية توضح وضع اللبنانيين في الكونغو اثر التطورات...

LBCI
أخبار لبنان
14:20

أدرعي: استهدفنا شاحنة ومركبة تابعتين لحزب الله كانتا تنقلان وسائل قتالية في الشقيف والنبطية

LBCI
خبر عاجل
08:45

الرئيس المكلف: لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها... وكل ما يتردد عار من الصحة

LBCI
حال الطقس
23:48

إليكم حال الطقس في لبنان...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More