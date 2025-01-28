بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي... رئيس سانتوس البرازيلي يرحب بعودة نيمار

وجّه مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، رسالة إلى الهداف التاريخي لمنتخب "سيليساو" نيمار، الثلاثاء قائلا "حان الوقت يا نيمار للعودة إلى شعبك"، من دون أن يُعلن انتقاله رسميا بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي.



وأضاف تيكسيرا في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام "حان الوقت يا نيمار. حان الوقت لتعود إلى شعبك، إلى بيتك، إلى نادينا الحبيب".



وتابع رئيس النادي الواقع في جنوب ساو باولو، حيث قضى "الملك بيليه" معظم مسيرته (1956-1974) "مرحبا بعودتك، نيمار. (...) تعال وكن سعيدا مرة أخرى. شعب سانتوس ينتظرك بأذرع مفتوحة".



وكان نيمار (32 عاما) انضم إلى الهلال في آب 2023 مقابل نحو 100 مليون يورو سنويا، بعد ست سنوات قضاها مع باريس سان جرمان الفرنسي (2017-2023).



لكن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مباراة مع المنتخب البرازيلي بعد شهرين فقط من وصوله إلى الرياض، أبعدته عن الملاعب لمدة عام.



خاض نيمار حتى ذلك الحين سبع مباريات فقط مع الهلال، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.



وعاد نيمار، أغلى لاعب في العالم، حين انتقل في 2017 من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، إلى الملاعب في تشرين الأول 2024، لكن إصابات جديدة لم تسمح له سوى باللعب لأكثر من أربعين دقيقة في مباراتين.



وأعلن الهلال ليل الإثنين الثلاثاء "إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط (نيمار) في النادي بالتراضي"، مما فتح الباب أمام عودته إلى الدوري البرازيلي.

المصدر: فرانس برس