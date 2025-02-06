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رياضة
بطولة إنكلترا... مانشستر يونايتد يؤكد اصابة مارتينيس بالرباط الصليبي
2025-02-06 | 09:24
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بطولة إنكلترا... مانشستر يونايتد يؤكد اصابة مارتينيس بالرباط الصليبي
أعلن نادي مانشستر يونايتد الخميس تعرض المدافع الأرجنتيني الإنكليزي ليساندرو مارتينيس لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وفق وكالة "فرانس برس".
وخرج الدولي الارجنتيني (27 عاما) محمولا في وقت متأخر من المباراة على ملعب "أولد ترافورد" التي انتهت بفوز كريستال بالاس بثنائية نظيفة بعدما تعرضت ركبته للالتواء.
وقال النادي في بيان "يؤكد مانشستر يونايتد أن ليساندرو مارتينيس تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأحد أمام كريستال بالاس".
وتابع "لا يزال تقييم الإصابة مستمرا لتحديد مسار العلاج المناسب والإطار الزمني لإعادة تأهيله.
"يتمنى الجميع في مانشستر يونايتد لليساندرو مارتينيس القوة للتعافي الناجح وسندعمه في كل خطوة على الطريق".
من جهته، قال البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد بعد المباراة إن "الموقف خطير"، وأضاف "ليتشا مهم حقا بالنسبة لنا، ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن بالشخصية التي يمتلكها، خصوصا في هذه اللحظة الصعبة".
وأبقت الخسارة يونايتد الذي يستضيف ليستر سيتي في كأس الرابطة الانكليزية الجمعة في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الانكليزي.
وكان يونايتد قد تعاقد مع الظهير الايسر الدنماركي باتريك دورغو من ليتشي الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوية، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع لوك شو الذي لم يخض أي مباراة أساسيا مع يونايتد منذ قرابة السنة.
*
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