بين الصعوبات والانجازات... الدراج اللبناني رفيق عيد يعرض مشاركته الناجحة في رالي دكار 2025

عرض الدراج اللبناني رفيق عيد خلال مؤتمر صحفي في النادي اللبناني للسيارات والسياحة مشاركته الناجحة في رالي دكار 2025 في السعودية.



وفي التفاصيل، ناقش عيد الصعوبات التي واجهها خلال السباق الصحراوي الاصعب في العالم لمسافة 7 الاف كلم حيث نجح ان يكون الدراج الشرق اوسطي الوحيد الذي يصل الى خط النهاية في المركز التاسع بفئة المخضرمين.



ويُذكر أن المؤتمر حضره عدد كبير من الشخصيات من مختلف القطاعات.