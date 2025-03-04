الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين عشرين 2020
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بطولة إسبانيا: إرجاء مباراة فياريال واسبانيول بسبب الأحوال الجوية
2025-03-04 | 03:03
شارك
0
min
بطولة إسبانيا: إرجاء مباراة فياريال واسبانيول بسبب الأحوال الجوية
أرجِئت المباراة التي كانت مقررة مساء يوم الإثنين بين فياريال وضيفه إسبانيول في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الأحوال الجوية.
وأصدر الناديان بيانا مشتركا جاء فيه "استنادا إلى التوصيات الأمنية بسبب خطر الفيضانات نتيجة عاصفة دانا الحالية في كاستيّون، نبلغكم أن قاضي المسابقات المحترفة قرر تأجيل مباراة المرحلة 26 من دوري الدرجة الأولى بين فياريال وإسبانيول دي برشلونة".
ووفق رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، فإن العمل جار حاليا لتحديد موعد وتوقيت جديدين للمباراة على ملعب "لا سيراميكا".
ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 44 وفوزه بالمباراة كان سيجعله على بعد نقطة من أتلتيك بلباو الرابع نتيجة خسارة الأخير أمام أتلتيكو مدريد 0-1 السبت، فيما يقبع إسبانيول في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث فقط عن منطقة الهبوط.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
إسبانيا:
إرجاء
مباراة
فياريال
واسبانيول
الأحوال
الجوية
الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-01-21
بطولة إسبانيا: فياريال يحسم مواجهة المركز الخامس في أقل من نصف ساعة
رياضة
2025-01-21
بطولة إسبانيا: فياريال يحسم مواجهة المركز الخامس في أقل من نصف ساعة
0
أخبار دولية
2025-01-05
إلغاء عشرات الرحلات من مطار سخيبول الهولندي بسبب سوء الأحوال الجوية
أخبار دولية
2025-01-05
إلغاء عشرات الرحلات من مطار سخيبول الهولندي بسبب سوء الأحوال الجوية
0
رياضة
2025-01-30
بطولة اسبانيا: بيدري يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2030
رياضة
2025-01-30
بطولة اسبانيا: بيدري يمدد عقده مع برشلونة حتى عام 2030
0
أخبار لبنان
2025-02-20
محافظ البقاع: السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر إذا سمحت الأحوال الجوية
أخبار لبنان
2025-02-20
محافظ البقاع: السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر إذا سمحت الأحوال الجوية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
08:22
الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
رياضة
08:22
الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
0
رياضة
06:56
الهلال يفتقد البرتغالي كانسيلو لمدة شهرين بسبب الإصابة
رياضة
06:56
الهلال يفتقد البرتغالي كانسيلو لمدة شهرين بسبب الإصابة
0
رياضة
2025-03-01
بعد تعرضه لإصابة في الرأس... مهاجم كريستال بالاس يدخل المستشفى
رياضة
2025-03-01
بعد تعرضه لإصابة في الرأس... مهاجم كريستال بالاس يدخل المستشفى
0
رياضة
2025-03-01
أن بي ايه: كليفلاند يعود من بعيد ويسقط مضيفه بوسطن في قمة الشرقية
رياضة
2025-03-01
أن بي ايه: كليفلاند يعود من بعيد ويسقط مضيفه بوسطن في قمة الشرقية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-27
رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لإرسال قوات من أجل اتفاق سلام في أوكرانيا
آخر الأخبار
2025-02-27
رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لإرسال قوات من أجل اتفاق سلام في أوكرانيا
0
أخبار لبنان
05:43
ألفا تعيد 4 محطات حدودية في الجنوب إلى الخدمة
أخبار لبنان
05:43
ألفا تعيد 4 محطات حدودية في الجنوب إلى الخدمة
0
أخبار لبنان
2025-02-28
ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..
أخبار لبنان
2025-02-28
ضبط 2.5 مليون دولار في المطار..
0
اسرار
23:44
أسرار الصحف 04-03-2025
اسرار
23:44
أسرار الصحف 04-03-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
IAA Lebanon Hall of Fame تحتفي بالمبدعين في عالم الإعلانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فعاليات معرض ليالي زمان... هذا المشهد من هناك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فيلم no other land... إضاءة على معاناة أهالي الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الضاحية في شهر رمضان... حزينة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الضاحية في شهر رمضان... حزينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رفض درزيّ لبنانيّ لفصل الطائفة عن محيطها العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رفض درزيّ لبنانيّ لفصل الطائفة عن محيطها العربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لبنان يعود إلى الرياض
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لبنان يعود إلى الرياض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:44
بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)
خبر عاجل
15:44
بن سلمان يستقبل الرئيس عون (صور)
2
أخبار لبنان
06:59
قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم
أخبار لبنان
06:59
قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم
3
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
4
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
5
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
إسرائيل تحاول تأكيد سيطرتها على الجبهات... وتقارير عن تمكنها من قتل 174 قياديًا في حزب الله
7
خبر عاجل
03:28
بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة
خبر عاجل
03:28
بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليكم أسباب إقالة وزير الاقتصاد الايرانيّ عبد الناصر همتي واستقالة محمد جواد ظريف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More