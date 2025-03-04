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بطولة إسبانيا: إرجاء مباراة فياريال واسبانيول بسبب الأحوال الجوية

2025-03-04 | 03:03
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بطولة إسبانيا: إرجاء مباراة فياريال واسبانيول بسبب الأحوال الجوية

أرجِئت المباراة التي كانت مقررة مساء يوم الإثنين بين فياريال وضيفه إسبانيول في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب الأحوال الجوية.

وأصدر الناديان بيانا مشتركا جاء فيه "استنادا إلى التوصيات الأمنية بسبب خطر الفيضانات نتيجة عاصفة دانا الحالية في كاستيّون، نبلغكم أن قاضي المسابقات المحترفة قرر تأجيل مباراة المرحلة 26 من دوري الدرجة الأولى بين فياريال وإسبانيول دي برشلونة".

ووفق رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، فإن العمل جار حاليا لتحديد موعد وتوقيت جديدين للمباراة على ملعب "لا سيراميكا".

ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 44 وفوزه بالمباراة كان سيجعله على بعد نقطة من أتلتيك بلباو الرابع نتيجة خسارة الأخير أمام أتلتيكو مدريد 0-1 السبت، فيما يقبع إسبانيول في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث فقط عن منطقة الهبوط.

المصدر: فرانس برس
 
 
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