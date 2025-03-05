50 ألف نقطة إجمالا... ليبرون جيمس يحقق إنجازًا رياضيًّا جديدًا

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رياضة
50 ألف نقطة إجمالا... ليبرون جيمس يحقق إنجازًا رياضيًّا جديدًا
2025-03-05 | 03:30
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50 ألف نقطة إجمالا... ليبرون جيمس يحقق إنجازًا رياضيًّا جديدًا
حقق اللاعب ليبرون جيمس إنجازا إضافيًّا في مسيرته الحافلة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمس الثلاثاء بعدما أصبح أول لاعب يسجل 50 ألف نقطة إجمالا بعد إحراز رمية ثلاثية في الربع الأول من مباراة لوس انجلوس ليكرز على أرضه ضد نيو أورليانز بليكانز.
وقال جيمس بعد المباراة "إنه عدد لا يصدق من النقاط، أنا محظوظ جدا لأنني تمكنت من الحصول على هذا العدد الكبير من النقاط في أقوى مسابقة للدوري في العالم ومع أفضل اللاعبين في العالم، إنه شعور خاص جدا".
ويملك جيمس بالفعل أكبر عدد من النقاط في الموسم الاعتيادي بعد تحطيم الرقم القياسي التاريخي لكريم عبد الجبار في شباط 2023، وهو الرقم الذي ظل صامدا لمدة 39 عاما.
كما يحمل اللاعب الرقم القياسي على مر العصور لعدد النقاط التي سجلها خلال الأدوار الإقصائية وهو اللقب الذي انتزعه من مايكل جوردان في أيار 2017.
ولم يظهر جيمس أي إشارة على التراجع في موسمه الثاني والعشرين بالدوري وتم اختياره كأفضل لاعب في القسم الغربي لشهر شباط، ما عزز رقمه القياسي في الدوري إلى 41 جائزة شهرية بما في ذلك ثلاث جوائز مع ليكرز.
ويعيش جيمس، الحاصل على أربعة ألقاب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفريقه ليكرز حالة من التألق منذ حصولهما على خدمات لوكا دونتشيتش من فريق دالاس مافريكس في صفقة تبادلية مذهلة مقابل أنتوني ديفيز الشهر الماضي.
وبدا الانسجام في أفضل صوره بين جيمس ودونتشيتش أمس الثلاثاء إذ سجلا فيما بينهما 64 نقطة وقدما 21 تمريرة حاسمة في الفوز 136-115.
ومدد ليكرز مسلسل انتصاراته الحالي إلى سبع مباريات بهذا الفوز وتقدم للمركز الثاني في القسم الغربي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
*
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