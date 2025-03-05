الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

50 ألف نقطة إجمالا... ليبرون جيمس يحقق إنجازًا رياضيًّا جديدًا

2025-03-05 | 03:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
50 ألف نقطة إجمالا... ليبرون جيمس يحقق إنجازًا رياضيًّا جديدًا

حقق اللاعب ليبرون جيمس إنجازا إضافيًّا في مسيرته الحافلة بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمس الثلاثاء بعدما أصبح أول لاعب يسجل 50 ألف نقطة إجمالا بعد إحراز رمية ثلاثية في الربع الأول من مباراة لوس انجلوس ليكرز على أرضه ضد نيو أورليانز بليكانز.

وقال جيمس بعد المباراة "إنه عدد لا يصدق من النقاط، أنا محظوظ جدا لأنني تمكنت من الحصول على هذا العدد الكبير من النقاط في أقوى مسابقة للدوري في العالم ومع أفضل اللاعبين في العالم، إنه شعور خاص جدا".

ويملك جيمس بالفعل أكبر عدد من النقاط في الموسم الاعتيادي بعد تحطيم الرقم القياسي التاريخي لكريم عبد الجبار في شباط 2023، وهو الرقم الذي ظل صامدا لمدة 39 عاما.

كما يحمل اللاعب الرقم القياسي على مر العصور لعدد النقاط التي سجلها خلال الأدوار الإقصائية وهو اللقب الذي انتزعه من مايكل جوردان في أيار 2017.

ولم يظهر جيمس أي إشارة على التراجع في موسمه الثاني والعشرين بالدوري وتم اختياره كأفضل لاعب في القسم الغربي لشهر شباط، ما عزز رقمه القياسي في الدوري إلى 41 جائزة شهرية بما في ذلك ثلاث جوائز مع ليكرز.

ويعيش جيمس، الحاصل على أربعة ألقاب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفريقه ليكرز حالة من التألق منذ حصولهما على خدمات لوكا دونتشيتش من فريق دالاس مافريكس في صفقة تبادلية مذهلة مقابل أنتوني ديفيز الشهر الماضي.

وبدا الانسجام في أفضل صوره بين جيمس ودونتشيتش أمس الثلاثاء إذ سجلا فيما بينهما 64 نقطة وقدما 21 تمريرة حاسمة في الفوز 136-115.

ومدد ليكرز مسلسل انتصاراته الحالي إلى سبع مباريات بهذا الفوز وتقدم للمركز الثاني في القسم الغربي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

إجمالا...

ليبرون

إنجازًا

رياضيًّا

جديدًا

بطولة إسبانيا: إرجاء مباراة فياريال واسبانيول بسبب الأحوال الجوية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-01-04

ليبرون جيمس يحطم رقما قياسيا لمايكل جوردان بدوري السلة الأميركي

LBCI
منوعات
2025-02-28

بعد فوزه بجائزة في الموريكس دور... وليد باز يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا في عالم تصميم الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-28

شراكة جديدة بين بطل لبنان وآسيا النادي الرياضي وشركة OMT لدعم فريق كرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-28

شراكة رياضية تجمع النادي الرياضي بيروت وOMT

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-03-04

بطولة إسبانيا: إرجاء مباراة فياريال واسبانيول بسبب الأحوال الجوية

LBCI
رياضة
2025-03-03

الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا

LBCI
رياضة
2025-03-03

الهلال يفتقد البرتغالي كانسيلو لمدة شهرين بسبب الإصابة

LBCI
رياضة
2025-03-01

بعد تعرضه لإصابة في الرأس... مهاجم كريستال بالاس يدخل المستشفى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-02-25

بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
منوعات
2025-02-12

مع اقتراب عيد الحب... "ميتا" تحذّر من عمليات احتيال رومانسية باستخدام الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
15:29

الوكالة العربية السورية للأنباء: السيسي يجتمع مع الشرع على هامش اجتماعات القمة العربية في شأن غزة

LBCI
منوعات
07:55

ميلانيا ترامب في الكونغرس... "مراهقة مغرمة" بحضور واثق وابتسامة عريضة! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:38

مجلس المطارنة الموارنة: زيارة الرئيس عون للسعودية تساعد لبنان على استعادة التضامن العربيّ

LBCI
أخبار دولية
04:52

نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق النصر

LBCI
أخبار دولية
04:48

الكرملين يؤكد النظر "بإيجابية" إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
03:39

فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم

LBCI
أخبار دولية
02:18

ترامب يعين طفلا ناجيا من السرطان في الخدمة السرية

LBCI
أخبار دولية
00:48

ترامب: غرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"

LBCI
أخبار دولية
23:28

ترامب: زيلينسكي مستعدّ للتفاوض مع روسيا وللتوقيع على اتفاقية المعادن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

LBCI
أخبار دولية
14:06

القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:04

طعنه في قلبه... قتيل بإشكال في صيدا القديمة

LBCI
أخبار لبنان
11:42

ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم

LBCI
حال الطقس
01:48

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...

LBCI
صحف اليوم
00:17

"صدمة قد تتعرّض لها الحكومة الجديدة"... هذا ما قاله مصدر نيابي لـ"الجمهورية"

LBCI
صحف اليوم
23:39

مصادر لـ"اللواء": زيارة الرئيس عون إلى السعودية حققت نتائجها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

LBCI
أخبار لبنان
03:52

معلومات الـLBCI: لا صحة لخبر اطلاق القذافي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More