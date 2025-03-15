الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
27
o
الجنوب
23
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
27
o
الجنوب
23
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
الإصابة تُبعد نيمار عن معسكر منتخب البرازيل
2025-03-15 | 05:46
شارك
0
min
الإصابة تُبعد نيمار عن معسكر منتخب البرازيل
غادر النجم نيمار معسكر المنتخب البرازيلي بسبب مشكلة بدنية، وذلك وفق ما أعلنه المدرب دوريفال جونيور يوم الجمعة.
وأوضح الاتحاد البرازيلي في مقطع فيديو أن "نيمار لم يتعافَ من الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر"، مضيفاً أنه سيُستبدل بمهاجم ريال مدريد الإسباني إندريك.
وكان الظهور الأخير لنيمار مع الـ"سيليساو" في 17 تشرين الأول 2023 خلال مواجهة الأوروغواي، حيث تعرض حينها لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
تُبعد
نيمار
معسكر
منتخب
البرازيل
نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-03-10
الإصابة تبعد ليبرون جيمس عن "ليكرز" لمدة أسبوعين
رياضة
2025-03-10
الإصابة تبعد ليبرون جيمس عن "ليكرز" لمدة أسبوعين
0
رياضة
2025-02-12
الإصابة تُبعد هافيرتس عن أرسنال حتى نهاية الموسم
رياضة
2025-02-12
الإصابة تُبعد هافيرتس عن أرسنال حتى نهاية الموسم
0
رياضة
2025-02-15
الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
رياضة
2025-02-15
الإصابة قد تبعد ديالو عن الملاعب حتى نهاية الموسم... وهذه التفاصيل!
0
أخبار دولية
2025-01-05
ماليزيا تبعد قاربين يحملان 300 مهاجر من ميانمار
أخبار دولية
2025-01-05
ماليزيا تبعد قاربين يحملان 300 مهاجر من ميانمار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-13
نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-13
نتائج لبنانية خارجية لافتة في الجودو والكونغ فو
0
رياضة
2025-03-12
بعد التكهنات الكثيرة حول مستقبله... كيميش يمدد عقده مع بايرن ميونيخ
رياضة
2025-03-12
بعد التكهنات الكثيرة حول مستقبله... كيميش يمدد عقده مع بايرن ميونيخ
0
رياضة
2025-03-11
بعد مشاركته في كرنفال ريو... انتقادات لاذعة تطال نيمار
رياضة
2025-03-11
بعد مشاركته في كرنفال ريو... انتقادات لاذعة تطال نيمار
0
رياضة
2025-03-10
لهذا السبب... ميتروفيتش يغيب عن تمارين الهلال السعودي!
رياضة
2025-03-10
لهذا السبب... ميتروفيتش يغيب عن تمارين الهلال السعودي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:19
برفقة شبيهة زوجته... كانييه ويست يثير الجدل مجدداً في شوارع لوس أنجلوس! (صور)
فنّ
07:19
برفقة شبيهة زوجته... كانييه ويست يثير الجدل مجدداً في شوارع لوس أنجلوس! (صور)
0
أمن وقضاء
05:51
قوى الأمن تعمم صورة قاصرغادرت منزل ذويها في المريجة ولم تعد
أمن وقضاء
05:51
قوى الأمن تعمم صورة قاصرغادرت منزل ذويها في المريجة ولم تعد
0
آخر الأخبار
06:31
ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا
آخر الأخبار
06:31
ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا
0
حال الطقس
03:12
منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:12
منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:40
لقاء جمع سلام ببري في عين التينة... إليكم تفاصيله
تقارير نشرة الاخبار
08:40
لقاء جمع سلام ببري في عين التينة... إليكم تفاصيله
0
آخر الأخبار
07:20
ترامب: إشارات إيجابية من روسيا بشأن محادثات أوكرانيا
آخر الأخبار
07:20
ترامب: إشارات إيجابية من روسيا بشأن محادثات أوكرانيا
0
أخبار دولية
06:58
فانس: نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز
أخبار دولية
06:58
فانس: نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز
0
أخبار لبنان
06:31
باسيل: التيار سيخوض الإنتخابات المقبلة وسيتحالف وفق مصالحه
أخبار لبنان
06:31
باسيل: التيار سيخوض الإنتخابات المقبلة وسيتحالف وفق مصالحه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
0
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:12
منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:12
منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
3
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
4
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
5
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
أخبار لبنان
18:04
ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس
6
منوعات
12:30
بركان ضخم يهدّد هذه المنطقة في الولايات المتحدة... المشهد المتوقع كارثي!
منوعات
12:30
بركان ضخم يهدّد هذه المنطقة في الولايات المتحدة... المشهد المتوقع كارثي!
7
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
8
أمن وقضاء
14:18
قائد الجيش في بكركي بعد تعيينه...
أمن وقضاء
14:18
قائد الجيش في بكركي بعد تعيينه...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More