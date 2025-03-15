الإصابة تُبعد نيمار عن معسكر منتخب البرازيل

غادر النجم نيمار معسكر المنتخب البرازيلي بسبب مشكلة بدنية، وذلك وفق ما أعلنه المدرب دوريفال جونيور يوم الجمعة.وأوضح الاتحاد البرازيلي في مقطع فيديو أن "نيمار لم يتعافَ من الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر"، مضيفاً أنه سيُستبدل بمهاجم ريال مدريد الإسباني إندريك.وكان الظهور الأخير لنيمار مع الـ"سيليساو" في 17 تشرين الأول 2023 خلال مواجهة الأوروغواي، حيث تعرض حينها لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى.المصدر: فرانس برس