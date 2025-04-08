الإصابة تنهي موسم شلوتربيك مع دورتموند

تعرض المدافع الدولي واللاعب في نادي بوروسيا دورتموند الألماني نيكو شلوتربيك لإصابة في غضروف ركبته اليسرى، ستبعده عن الملاعب مجدداً هذا الموسم.وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيل في بيان للنادي نقلته وكالة فرانس برس: "يؤثر غياب نيكو علينا بشدة"، مضيفا: "نأمل أن يستعيد عافيته سريعًا وسيحظى بأقصى دعم منا خلال عودته".وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن دورتموند يتطلع إلى تمديد عقد شلوتربيك الذي ينتهي في عام 2027 وسط اهتمام من أندية من خارج ألمانيا بينها ليفربول.