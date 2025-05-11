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بطولة إنكلترا: نيوكاسل ينال الأفضلية في سباق التأهل إلى دوري الأبطال

2025-05-11 | 10:23
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بطولة إنكلترا: نيوكاسل ينال الأفضلية في سباق التأهل إلى دوري الأبطال

قطع نيوكاسل شوطا كبيرا نحو حسم بطاقة تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه المصيري على ضيفه تشلسي الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل نيوكاسل اللقاء وهو في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام تشلسي، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، وأستون فيلا السادس الفائز السبت على بورنموث
1-0.

وبفوزه العشرين للموسم، رفع نيوكاسل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، مستفيدا من تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب أمام مضيفه ساوثمبتون 0-0 السبت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويخوض فريق المدرب إدي هاو مباراته المقبلة ضد مضيفه أرسنال الوصيف الذي يتقدم عليه بفارق نقطة قبل مواجهته المرتقبة لاحقا الأحد مع مضيفه ليفربول المتوج باللقب، على أن يختتم الموسم على أرضه ضد إيفرتون.

أما بالنسبة لتشلسي فسيكون أمام مهمة صعبة جدا إذ يلتقي الجمعة المقبل مع ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد قبل أن يختتم الموسم في ضيافة نوتنغهام فوريست الذي سيكون قادرا على إزاحته عن المركز الخامس في حال فوزه لاحقا الأحد على ضيفه ليستر سيتي الهابط إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

وكانت بداية نيوكاسل، الفائز هذا الموسم بلقب مسابقة كأس الرابطة على حساب ليفربول، أكثر من مثالية إذ تقدم بعد أقل من دقيقتين على الانطلاق من هجمة مرتدة بدأت إثر ركلة ركنية لتشلسي وتوغل لأنتوني غوردون في الجهة اليسرى قبل أن يسقط في منطقة الجزاء إثر تدخل من الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لتتواصل الهجمة عبر جايكوب مورفي الذي مرر الكرة للإيطالي ساندرو تونالي، فحولها الأخير في الشباك.
 
 
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