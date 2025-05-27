فيفا يرفع حظر التعاقدات عن ليون الفرنسي

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظره عن نادي ليون الفرنسي بتسجيل لاعبين جدد، لثلاث فترات انتقالات حتى نهاية صيف 2026 بسبب دين قدره 2000 يورو.



ولم يعط الاتحاد الدولي أي تفاصيل أخرى بشأن كل حالة على حدة، لكن هذا المبلغ الذي أكده مصدر مقرب من النادي والمتعلق بإهمال حيال التحويلات المالية للانتقالات تم دفعه الاثنين الماضي.



ويناقش الاتحاد الأوروبي والنادي التوصل إلى تسوية تفاوضية تتضمن غرامة تقدر بعدة ملايين من اليورو لتجنب الوصول إلى هذا الاستنتاج.



المصدر: وكالة فرانس برس