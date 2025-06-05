الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي

تعاقد نادي الهلال السعودي مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي لموسمين حتى عام 2027، وفق وكالة "فرانس برس".



وكتب الهلال عبر حسابه على منصة إكس: "العبقري الإيطالي هنا. أهلا بك سيموني إينزاغي".

وسيصل إينزاغي إلى الرياض لقيادة تدريبات الفريق قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.



وكان الهلال قد أقال البرتغالي جورجي جيزوس خلال الموسم بسبب سوء النتائج، وقاده لفترة موقتة لاعبه السابق محمد الشلهوب.