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ألبا يغيب عن المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي

2025-06-14 | 03:30
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ألبا يغيب عن المباراة الافتتاحية لإنتر ميامي

يفتقد إنتر ميامي الأميركي خدمات ظهيره الإسباني جوردي ألبا في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية لكرة القدم الذي ينطلق السبت ضد الأهلي المصري.

وانضم لاعب برشلونة السابق إلى لاعب الوسط الإيطالي يانيك برايت الذي سيغيب أيضا عن مباراة السبت المقررة في ميامي.

وقال المدرب الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو "جوردي ويانيك لن يكونا متاحين لهذه المباراة، لكنني آمل أن يكونا متاحين للمباراة الثانية" التي تجمع فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخميس المقبل ببورتو البرتغالي في أتلانتا قبل خوض الجولة الأخيرة ضد بالميراس البرازيلي في ميامي.

ويشكل غياب ألبا الذي يعاني من مشكلة عضلية في ساقه، ضربة لإنتر ميامي ليس بسبب قدراته الدفاعية وحسب، بل لأنه من أبرز المساهمين في الناحية الهجومية وإيصال الكرة لزميليه السابقين في برشلونة ميسي والأوروغوياني لويس سواريس.

المصدر: فرانس برس
 
 
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